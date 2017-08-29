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Macaristan'dan Polonya'ya ''veto'' desteği

- Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto: - "Biz, Polonyalı dostlarımızın yanında duruyoruz. Eğer birisi Polonyalılara karşı AB yaptırımları uygulamak isterse bunu veto edeceğiz''

Macaristan'dan Polonya'ya ''veto'' desteği

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nde (AB) Polonya'ya karşı herhangi bir yaptırımın gündeme gelmesi durumunda ülkesinin bunu veto edeceğini söyledi.

Szijjarto, başkent Budapeşte'ye resmi ziyarette bulunan Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen ile temaslarının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin tarihindeki en büyük terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Szijjarto, ''AB, tarihindeki en büyük terör tehdidiyle karşı karşıyayken bazı üye ülkeleri sürekli olarak eleştirmeyi bırakmalıyız. Biz Polonyalı dostlarımızın yanında duruyoruz. Eğer birisi Polonyalılara karşı AB yaptırımları uygulamak isterse bunu veto edeceğiz.'' diye konuştu.

Sığınmacıların AB üyesi ülkeler arasında dağıtımını sağlayan zorunlu kota sistemini Macaristan'ın hiçbir şekilde desteklemediğini de ifade eden Szijjarto, söz konusu sistemin sığınmacılara davetiye, insan kaçakçılarına da işlerini desteklemek anlamına geleceğini savundu.

Macaristan ve Danimarka ilişkilerine de değinen Szijjarto, iki ülke arasında herhangi bir tartışma konusunun bulunmadığını söyleyerek, ''Danimarka, hem AB'de hem de NATO'da Macaristan'ın önemli müttefiki. Her iki ülkenin de amacı AB'nin rekabet gücünün arttırılması. Yasa dışı göç ve terörizmin önümüzdeki dönemde de çok ciddi bir mesele olacağı konusunda hemfikiriz.'' dedi.

Anders Samuelsen da Schengen sınırının korunması, yasa dışı göç ve insan kaçakçılarının frenlenmesi gerektiğini belirtti.


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ABAnders SamuelsenMacaristanPolonyaSığınmacıZorunlu Kota Sistemi
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