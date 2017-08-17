Macaristan'dan SDP Genel Başkanı Schulz'a tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SDP) Lideri Martin Schulz'un, Macaristan ve Polonya'nın mülteci kabul etmeyerek Avrupa ile dayanışma göstermediği yönündeki eleştirisine tepki gösterdi.

Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, SDP Genel Başkanı Schulz'un, Frankfurter Rundschau ve Berliner Zeitung gazetelerine yaptığı açıklamada kullandığı, "Avrupa Birliği fonlarından para istemek söz konusu olunca Macaristan ve Polonya Avrupa dayanışmasına 'evet' diyor ama söz konusu mülteciler olunca dayanışmaya 'hayır' diyorlar." sözlerine tepki gösterdi.

Açıklamalarla ilgili Szijjarto, "Martin Schulz'un aklına hala her şeyden önce Macaristan ve Başbakan Viktor Orban geliyor. Solcu siyasetçi kendi partisiyle meşgul olursa daha iyi yapar çünkü yakın geçmişte büyük seçim mağlubiyetleri yaşadı." değerlendirmesinde bulundu.