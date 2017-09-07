Macaristan'dan Ukrayna'ya

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'nın eğitim kanununda yaptığı değişikliğin ülkedeki Macar azınlığın haklarını ağır şekilde ihlal ettiğini belirterek, "Ukrayna, eğitim kanununda yaptığı düzenlemeyle Macaristan'ı sırtından bıçakladı.'' dedi.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın eğitim kanununda yaptığı düzenlemenin, ülkede yaşayan 150 bin Macar azınlığın haklarını ihlal ettiğini öne sürerek tepki gösterdi.

Ukrayna'da kabul edilen yasanın, ülkede faaliyet gösteren Macar okullarının önemli bir kısmını tehdit ettiğini savunan Szijjarto, "Yapılan düzenlemenin Macar azınlığın haklarını ciddi şekilde ihlal etmesini 'ayıp' olarak değerlendiriyoruz. AB ile daha sıkı ilişki kurmaya çaba gösteren bir ülkenin, Avrupa değerlerine ters kanun çıkarmasını da ayıp olarak görüyoruz. Ukrayna'da, Macarların, orta öğretim ve üniversitelerde ana dillerinde eğitim haklarının ellerinden alınarak sadece anaokulu ve ilkokullarda izin verilmesi kabul edilemez.'' şeklinde konuştu.

Macaristan'ın son dönemde Ukrayna'ya birçok konuda destek verdiğini, söz konusu kanunun yürürlüğe girmemesi için gerekli adımları atacaklarını vurgulayan Szijjarto, şunları kaydetti:

"Ukraynalılara vize muafiyeti verilmesini destekledik. Ukrayna ve AB arasındaki Ortaklık ve Serbest Ticaret Anlaşması'nı ilk onaylayan ülkelerdeniz. Ukrayna'ya Macaristan'dan doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirdik. 600 milyon forint değerinde insani yardım yaptık. Son 3 yılda 2 bin 600 Ukraynalı çocuğun tatilde misafir edilmesini sağladık. Tüm bunlara rağmen Ukrayna'nın izlediği eğitim politikası, Macaristan ve Macarların arkadan bıçaklanmasından başka bir şekilde değerlendirilemez.''