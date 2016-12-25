



MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında kendi sahasında Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Tolunay Kafkas, takımının ofansif gücünü ortaya koyduklarını belirterek, "Ciddi bir çıkışımız var." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kafkas, aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını, ligin ilk bölümünü istedikleri puanda tamamladıklarını söyledi.

Konya ekibinin ligin iyi organize olan ekiplerin başında geldiğine dikkati çeken Kafkas, "Bizim ciddi bir çıkışımız var. Oyun ve ofansif gücümüzü öne çıkarmak için iyi bir maçtı. Oyuncuların öz güveni yükseldi. İlk yarıyı istediğimiz puanda bitirdik. Osmanlı ve Konya gibi zorlu takımlarla oynadık. Ligin ikinci yarısında 9 iç saha maçımız var. Avantajı kendi lehimize çevirmek için devre arasını iyi geçireceğiz." diye konuştu.

Transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek istediklerini belirten Tolunay Kafkas, "Devre arasında 3 oyuncu daha transfer ederek yolumuza devam etmek istiyoruz. Vaz Te'den çok memnunum, mukavelesini uzatma kararı aldık. Vaz Te profesyonel gibi oyuna girip golünü attı." açıklamasında bulundu.





- Atiker Konyaspor cephesi





Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise Akhisar Belediyespor’u aldığı galibiyetten dolayı tebrik etti.

Yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Kocaman, ligin son maçında aldıkları mağlubiyete üzüldüklerini kaydederek, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarı oyunun ritmini yakalama konusunda arzuluyduk. Üçüncü bölgede ceza sahasına girişlerde başarılı olamadık. Akhisar Belediyespor sahanın bozuk zeminine uygun oynadı. İlk yarı bizim yaptıklarımızı ikinci yarıda Akhisar bize karşı yaptı." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde Braga'ya yenildikleri maçın ardından lige konsantre olduklarını anlatan Kocaman, şöyle konuştu:

"Bunun sonucunda arka arkaya puanlar alarak 14 puanlık seri yakaladık. Lige baslarken dileğimiz yere taşıdık. Özellikle Karabük ve Akhisar deplasmanında oyun ve puan olarak üstüne koyabilme amacındaydık Akhisar maçında istediğimiz gibi olmadı. Senenin son maçında da mağlup olduk. Sezon basındaki 24 puan kötü gözükmüyor."



