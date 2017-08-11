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Maçka'daki terör operasyonu

- Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadet haberi, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki baba evine ulaştı

Maçka'daki terör operasyonu

HATAY (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in Hatay'ın İskenderun ilçesindeki baba evinde yas var.

Gedik'in şehadet haberi, Bekbele Mahallesi'nde oturan babası Ahmet ve annesi Hatice Gedik'e askeri yetkililer tarafından verildi.

Acı haberi alan anne Hatice Gedik sinir krizi geçirirken 'yavrum, kuzum' diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin baba evine görevliler tarafından dev Türk bayrağı asıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş Gedik'in (38) Gümüşhane'den geçici görevle Trabzon'a gittiği öğrenildi.




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Bekbekele MahallesiFerhat GedikHatayIskenderun
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