Maçka'daki terör saldırı

KONYA (AA) - Konya Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı Muhsin Görgülügil, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün şehit edilmesine ilişkin, "Bunların acıması, dini, imanı olmadığı için kadın da çocuk da öldürürler. Terörün her türlüsüne lanet ediyoruz. Bunlar her türlü insanı ayrım yapmadan öldürüyor. Ancak mücadeleler devam ediyor ve etmeye de devam edecektir." dedi.

Görgülügil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DHKP-C ve PKK gibi terör örgütlerinin coğrafi koşullardan dolayı Karadeniz'de yapılanmak istediğini söyledi.

Terör örgütlerinin zaman zaman sivil vatandaşı öldürdüğüne dikkati çeken Görgülügil, Karadeniz'deki tedbirlerin artırılarak mücadeleye devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Görgülügil, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kardeniz'e nüfuz etmek istiyorlar. Deniz olduğu için ikmal yapmaya uygun yer olarak görüyorlar. DHKP-C ve PKK terör örgütleri burada yapılanmak istiyor. Bunların acıması, dini, imanı olmadığı için kadın da çocuk da öldürürler. Terörün her türlüsüne lanet ediyoruz. Bunlar her türlü insanı ayrım yapmadan öldürüyor. Ancak mücadeleler devam ediyor ve etmeye de devam edecektir."

- "Terör, bebek, yaşlı ve kadın demeden tüm insanlığı hedef alıyor"

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Başkanı Ecevit Öksüz ise terörü, nereden geldiği ve kimi muhatap aldığını bakmaksızın lanetlediklerini aktardı.

Terör örgütlerinin, kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden tüm insanlığı hedef aldığını dile getiren Öksüz, "Terörün Allah belasını versin. Eren'ler, Fethi Sekin'ler ve Ömer Halisdemir'ler bitmez. Bu terör elbette bitecek. İnşallah bunların kökünü kazıyacağız. Terör, bebek, yaşlı ve kadın demeden tüm insanlığı hedef alıyor. Son olarak 16 yaşında günahsız bir cana kıymaları terör örgütünün ne kadar vahşi ve insanlıktan uzak olduğunu gözler önüne sermiştir."

- "PKK ile FETÖ birlikte hareket etmektedir"

Memur-Sen Konya İl Başkanı Nazif Karlıer de terör örgütlerinin Doğu ve Güneydoğu'dan başka bölgelere kaydığını dile getirdi.

Milletin uyanık olması gerektiğini anlatan Karlıer, şöyle konuştu:

"Terör son zamanlarda devletin gücünü olabildiğince hissetti. PKK'nın Karadeniz'de uyuyan hücreleri harekete geçti. Saldırıyı kınıyor ve lanetliyoruz. İnşallah failleri en kısa zamanda etkisiz hale getirilir. Ölen şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. 15 Temmuz'un artçıları devam etmekte. PKK ile FETÖ birlikte hareket etmektedir. İnşallah bunları devletimiz en kısa zamanda temizleyecektir."



