Maçka'daki terör saldırısı

AKSARAY (AA) - Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalındaki terör saldırısına tepki gösterdi.

Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütlerinin hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklarını söyledi.

Maçka'daki hain terör saldırısında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile 16 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit edilmesinin herkesi üzdüğünü ifade eden Özkan, "Yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz. Allah terör örgütlerinin hiçbirine fırsat vermesin. Bizler ülkemizde rahat edebiliyorsak şehitlerimiz sayesindedir. Bu vatan için canını vermiş şehitlerimizi her zaman rahmet ve minnetle yad edeceğiz. Allah onlardan razı olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Derya Göçer de terörün Trabzon'da bir kez daha gerçek yüzünü ortaya çıkardığını dile getirdi.

Saldırıda henüz 16 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit edildiğini anımsatan Göçer, "Yaşanan terör olayını duydum ve çok üzüldüm. Eren bizim de çocuğumuz. Ben de bir anneyim. Eren'in acısını içimde yaşıyorum. Bu tür olayları yapanları Allah'a havale ediyorum. Memleketimiz bir an önce bunlardan kurtulsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Vatandaşlardan Yusuf Kızloğlan da çok üzgün olduğunu belirterek, "Aksaray'dan bu terör olayını kınıyoruz. Henüz 16 yaşındaki bir çocuğu katledenleri lanetliyorum. Üzüntümüz büyük. PKK'lıların yerini güvenlik güçlerine göstermesinden de gurur duyuyoruz. Allah ona ve şehit olan askerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun." diye konuştu.

- Afyonkarahisar

Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin üzerinde son günlerde çok fazla oyunlar oynandığını belirtti.

Terörün dini, dili, imanı olmadığını dile getiren Kumartaşlı, şöyle konuştu:

"Hainler, Karadeniz bölgesine yıllardır sızmaya çalışıyorlar ama başarılı olamıyorlar. Dün de memleketini, yurdunu, bayrağını seven daha 16 yaşındaki bir kardeşimizi, Eren'imizi şehit ettiler. Bu memleket Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Alevi'siyle bir bütündür. Bu ülkeyi bölemeyecekler, hiçbir şekilde emellerine ulaşamayacaklar."

Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Abdülkadir Hız, terör örgütünün 16 yaşındaki bir çocuğa kurşun sıkacak kadar alçak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin huzurunu bozmaya yönelik bu terör saldırısını yapanları lanetlediklerini belirten Hız, "Güvenlik güçlerini hedef alan bu hain terör saldırılarına devletimiz ve milletimiz asla boyun eğmeyecek. Hangi ad altında olursa olsun terörle mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla sürecek. Bu hainler hak ettikleri cezayı en kısa sürede bulacaklar. Hain terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'e rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan İlyas Özpınar da bu saldırıyı gerçekleştirenlerin vicdanını yitirmiş cahiller olduğunu aktardı.

Küçük çocuklara kıyan, vicdanı olmayan hainlere karşı devletin etkin mücadelesinin sonuna kadar sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Özpınar, "Bu hainler, malımıza, canımıza, ülkemize göz dikiyor, çocuklarımızı, kadınlarımızı bile öldürüyorlar. Bir an önce bu olayların son bulmasını istiyoruz." dedi.

Enver Öney, Eren'in şehit edilmesi haberini gördüğünde büyük bir üzüntü duyduğunu söyledi. Terörü lanetleyen Öney, bu olayların tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

- Karaman

AK Parti Karaman Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kale de Maçka'daki hain saldırıyı lanetledi.

Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in şehadet haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini dile getiren Kale, "Bu vatanı korumak için birliğimiz, beraberliğimiz için canını ortaya koyan bir gençliğin yakışıklı şehidi, ruhun şad olsun. İyi ki varsın Eren ve Erenler hep var olacak, şüpheniz olmasın." dedi.