Maçka'daki terör saldırısına tepkiler

HATAY (AA) - Hatay'da bazı vatandaşlar, Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör saldırısına tepkilerini iş yeri ve evlerine Türk bayrağı asarak dile getirdi.

Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in memleketi de olan Hatay'da vatandaşlar, terör örgütüne tepki gösterdi.

Ev ve iş yerlerine Türk bayrakları asan Hataylılar, Gedik ve aynı olayda şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül'ü unutmayacaklarını belirtti.

Esnaf Mehmet Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'da gerçekleşen hain saldırıyı üzüntüyle öğrendiklerini vurgulayarak, "Bizde Erenler, Mehmetler bitmez, bitmeyecek. Bu hainler hiçbir şekilde amaçlarına ulaşamayacaklar. Terörle mücadele sonuna kadar devam etmeli, hükümet ve devletimizin bu mücadelede yanındayız." dedi.

Bir markette işçi olarak çalışan Fevzi Kurt da terörü lanetlediklerini ifade ederek, "Bütün terör örgütleri bir olmuş, vatanımızı milletimizi parçalamaya çalışıyorlar. Gencecik Eren'i, askerimizi, polisimizi katlediyorlar ancak şunu unutuyorlar, bu ülkeyi asla bölemeyecekler." diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da yayımladığı mesajda, bu saldırılarla yılmayacaklarını bildirdi.

Savaş, şunları kaydetti:

"Bu saldırılar bizi yıldırmayacak, aksine milletimizin, vatana, bayrağa bağlılığını güçlendirecektir. Terörün her türlüsüyle ülkemizin huzuruna kastedenler, birbirine sıkıca kenetlenmiş ülkemiz insanları sayesinde hedeflerine ulaşamayacaklardır. Zor zamanlarda dayanışma içinde, birlik ve beraberlik içinde olan milletimiz, bu süreçte de terörle sonuna kadar mücadele edecektir. Bu hain saldırı sonucunda şehit olan askerimize ve sivil vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum."

- "Ülke ve vatan sevdasının yaşı yok"

Mersin Barosu Başkanı Ali Er de yayımladığı mesajla saldırıyı kınayarak, "Eren Bülbül,15 yaşındaydı. Çatışmada Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül şehit oldu. Ülke ve vatan sevdasının yaşı yok." ifadesini kullandı.

Ülkenin yiğit ve kahramanlarının bitmeyeceğinin altını çizen Er, vatanın asla sahipsiz kalmayacağını vurguladı.



