Maçlardaki güvenlik önlemleri yerinde incelenecek

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca, futbolda şiddetin önlenmesi amacıyla, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlığında oluşturulan bir heyet, Avrupa maçlarında alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceleyecek. Heyet, bu kapsamda ilk olarak 21-25 Eylül tarihleri arasında İskoçya’ya gidecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, futbolda şiddetin önlenmesi için harekete geçen Bakanlık, Avrupa’da yapılacak maçları yakın takibe alacak.

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlığında oluşturulan bir heyet, Avrupa ülkelerinde yapılacak maçları inceleyecek. Heyet, maçlarda, alınan güvenlik önlemlerini, kalabalık yönetimini, kolluk kuvvetlerinin taraftar grupları arasında çıkan olaylara müdahalesini, maç bitiminde stadın güvenli şekilde boşaltılması gibi tedbirleri yerinde görecek.

Özellikle Avrupa’daki büyük derbileri inceleyecek olan heyet, bu kapsamda ilk olarak 21-25 Eylül tarihleri arsasında İskoçya’ya gidecek. 23 Eylül'de oynanacak ve dünyanın en önde gelen derbileri arasında gösterilen Glasgow Rangers-Celtic futbol maçını izleyecek olan heyet, maç öncesinde, esnasında ve sonrasında alınan güvenlik önlemlerini görecek, görevlilerden bilgi alacak.



Açıklamada ayrıca, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçı sırasında yaşanan üzücü olaylar sonrasında "Sporda Güvenlik Toplantısı"nın yapıldığı, İçişleri Bakanlığı tarafından müsabakaların risk analizlerinin yapılması, riskli maçlarda güvenlik önemlerinin artırılması, yüz taraması, parmak izi, sosyal medya hesaplarından provokasyonların önlenmesi şeklinde futbol maçlarında uygulanacak biri dizi güvenlik önlemlerinin belirlendiği hatırlatıldı.



