Macron foto muhabirinden şikayetçi oldu

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Marsilya'daki tatili sırasında "kendisini taciz ettiği ve özel hayatına saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle bir foto muhabirinden şikayetçi oldu.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron, şikayet dilekçesinde, güvenlik birimlerinin uyarılarına rağmen foto muhabirinin kendisini taciz ettiğini kaydetti.

Ülkenin güneyindeki Marsilya şehrinin Phocaean bölgesinde eşi Brigitte Macron ile tatil yapan Macron, foto muhabirinin "özel hayatına saldırı girişiminde bulunduğunu" savundu.

Macron, tatilini, Talabot park isimli villaların olduğu, özel güvenlik birimleri tarafından korunan bir bölgede geçiriyor.

Foto muhabirinin, Macron'u, villasının dışında motosikletiyle takip ettiği ve bunu tehlikeli şekilde yaptığı, geçen pazar günü de özel bir mülke izinsiz girdiği bildirildi.

Macron, seçilmesinin ardından Elysee Sarayı'nı takip eden muhabirlere bazı kısıtlamalar getirmiş, bu da basın mensupları ve Macron'un ekibi arasında çeşitli sorunlara neden olmuştu.

Macron seçildiği günden beri ilk kez bir gazeteciden şikayetçi olurken, eski cumhurbaşkanı François Hollande dönemi boyunca hiçbir gazeteciden şikayetçi olmamıştı.