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Macron, Fransa'da glifosat kullanımını yasaklamak istiyor

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron: - "Fransa'da glifosatın kullanımını, alternatifi bulununca en geç 3 yıla kadar yasaklanması için hükümetten gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedim"

Macron, Fransa'da glifosat kullanımını yasaklamak istiyor

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede glifosat kullanımının en geç 3 yıla kadar yasaklanması için hükümetten gerekli düzenlemelerin yapılmasını istediğini belirtti.

Macron, sosyal medya hesabından yabani otla mücadele ilacı glifosat kullanımına ilişkin, "Fransa'da glifosatın kullanımı, alternatifi bulununcaya kadar ve en geç 3 yıl içinde yasaklanması için hükümetten gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedim." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Komisyonu, birlik üyesi ülkelerde yabani ot ilacı glifosat kullanım lisansının 5 yıl daha uzatılmasına yönelik düzenlemenin ilgili komitede onaylandığını açıklamıştı. Açıklamada, bununla ilgili yapılan oylamada Fransa'nın çekimser oy kullandığı bildirilmişti.

Bazı çevre ve doğa dernekleri Avrupa'da glifosat kullanımının yasaklanmasını istiyor. Avrupa'daki çiftçiler ise ürünün güvenli olduğunu ve bunu kullanmamanın tarım sektörüne zarar vereceğini iddia ediyor.

ABD merkezli dünyanın en büyük tohum üretici firmalarından Monsanto, Roundup markası altında glifosat maddesi içeren yabani ot ilacını üretiyor. Şirket, maddenin Avrupa standartlarına uyumlu olduğunu belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütünün uzmanlaşmış kanser kuruluşu olan Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu, GDO’lu ürünlerin yaklaşık yüzde 80’inde kullanılan glifosatın insanlarda muhtemelen kansere yol açtığını açıklamıştı.




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ABFransaGlifosatMacron
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