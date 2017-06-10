Macron, Fransız fotoğrafçı için Erdoğan'a teşekkür edecek

PARİS (AA) - Türkiye'den sınır dışı edilen Fransız fotoğrafçı Mathias Depardon ile telefonda görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Depardon'un serbest bırakılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp teşekkür edeceğini belirtti.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 8 Mayıs'ta gözaltına alınan Depardon, dün Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Göç İradesi Geri Gönderme Merkezi'nde yapılan sınır dışı işlemlerin ardından İstanbul'a, oradan da Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla Paris'e gönderildi.

Paris'te Macron'un kabine direktörü Patrick Strzoda ve diplomasi danışmanı Philippe Etienne'in de aralarında bulunduğu yetkililer tarafından karşılanan Depardon, basın mensuplarına gözaltına alınması ve sınır dışı edilişine kadarki süreç hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Macron da Depardon ile telefonda görüştü. Macron'un telefonda konuşurken çekilen görüntüsü kişisel sosyal medya hesabında yayımlandı. Görüntüde Macron, Depardon'a "Biz yapmamız gerekeni yaptık, Erdoğan da yaptı. Yarın kendisini arayıp teşekkür edeceğim." dedi.

Macron, telefon görüşmesinde, fotoğrafçı Depardon'a iade süreciyle ilgili bilgi verdi ve şeffaf bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iadesini görüştüğünü kaydetti. "Fransa'ya dönmenizden dolayı çok memnunum." ifadelerini kullanan Macron, Depardon'un Fransa'da mesleğine devam edebileceğini söyledi.



