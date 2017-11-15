Macron, Hariri ve ailesini Fransa'ya davet etti

PARİS (AA) - Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Suudi Arabistan Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile görüştükten sonra Lübnan Başbakanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Saad Hariri ve ailesini Fransa'ya davet ettiği kaydedildi.

Hükümet Sözcüsü ve Parlamento İşlerinden Sorumlu Bakan Christophe Castaner, bugün yaptığı açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Saad Hariri'nin, kararı kendi seçimi ise istifasını Lübnan'dan teyit etmesini istiyor." demişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yaptığı açıklamada, "İstifasının üzerinden 12 gün geçmesine rağmen Hariri'nin Suudi Arabistan'dan dönmemesinin hiçbir gerekçesi olamaz. Biz, bundan dolayı kendisinin zorla alıkonulduğunu ve gözaltında tutulduğunu düşünüyoruz. Hariri'nin alıkonulmasını, Lübnan'a yönelik düşmanca bir tutum olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Hariri, dün sosyal medya hesabından iyi olduğunu ve iki gün içinde ülkesine döneceğini belirtmişti.

Lübnan Başbakanı Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.

Muhabir: Yusuf Özcan