Macron IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Erbil ile Bağdat yönetimi arasında yapıcı bir diyaloğun oluşması ve başarılı bir şekilde sonuçlanması için girişimde bulunacağını söyledi.

Macron ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Elysee Sarayı'nda görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda IKBY Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani de hazır bulundu.

Irak'taki Kürtlerin haklarına önem verdiğini belirten Macron, Barzani ile terörle mücadele ve Peşmerge konularını konuştuklarını ifade etti.

Macron, Barzani ile 25 Eylül'de yapılan IKBY'deki gayrimeşru referanduma da değindiklerini belirterek, "Fransa, Irak'ın güçlü olmasına ve Irak'ın toprak bütünlüğüne önem veriyor." ifadelerini kullandı.

Ekim ayının sonunda Irak'ın kuzeyinde sağlanan ateşkesin önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Macron, "Fransa, Irak'ta yapıcı ve ulusal bir diyaloğun oluşması çağrısında bulunuyor." diye konuştu.

Macron, bu diyalog çerçevesinde Irak'ın sınırlarının federal kontrolünün meşruluğunun tanınması gerektiğini ifade ederek, Fransa'nın Irak'ın bütünlüğü ve Kürtlerin haklarının korunması için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Kürt halkı için, Talabani'nin burada olmasının önemli bir sembol olduğunu vurgulayan Macron, Fransa'nın gelecek hafta ve aylarda bu diyaloğun sürmesi için her şeyi yapacağını belirtti.

Bölgedeki sorunların çözüme kavuşmasının, Erbil ile Bağdat yönetimi arasındaki diyaloğa bağlı olduğuna dikkati çeken Macron, bu toplantının ardından Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüşeceğini ifade ederek, "Benim için bütünleşmiş ve çoğulcu bir Irak bölgede uzun ve kısa vadede istikrarın oluşması için şarttır." ifadelerini kullandı.

Macron, "Fransa, bu yapıcı diyaloğun oluşması ve başarılı bir şekilde sonuçlanması için girişimde bulunacak." diye konuştu.

- "Irak yönetimi ile anayasal çerçevede bütün sorunları çözmek için müzakere başlatmaya hazırız"

Barzani ise Macron'a teşekkür ederek, Fransa'nın Irak'ta yaşanan sorunların çözümünde önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Anayasal çerçevede Irak'ın bütünlüğüne önem verdiklerini ifade eden Barzani, Bağdat yönetimi ile bir sorunları olmadığını söyledi.

Barzani, "Irak yönetimi ile anayasal çerçevede bütün sorunları çözmek için müzakere başlatmaya hazırız. Anayasanın bütün maddelerine riayet edilmesi gerekiyor. Biz anayasa ve Irak'ın bütünlüğünden yanayız." açıklamasında bulundu.

"Referandum ile ilgili yeni bir süreçteyiz, referandum bitti. Bu konu ile ilgili görüşlerimizi paylaştık." diyen Barzani, Irak Federal Mahkemesinin kararına saygı duyduklarını ve kendileri için önem teşkil eden noktanın Irak'ta bütünlük sağlanıp sağlanamayacağı olduğunu söyledi.

Basın toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Elysee yetkilisi, bir soru üzerine, Türkiye'nin, IKBY'deki gayrimeşru referandumla ilgili pozisyonunu açık bir şekilde dile getirdiğini ifade ederek, Fransa'nın Türkiye ile sıkı bir diyalog içeresinde olduğunu, Irak ve IKBY konuları dahil bölgedeki sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulunduğunu belirtti.