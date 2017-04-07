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Macron, Suriye'de askeri müdahaleden yana

- Macron: - "Eğer Beşşar Esed hükümetinin kimyasal silah kullandığı kanıtlanırsa Birleşmiş Milletler'in yetki verdiği bir uluslararası askeri güç, müdahalede bulunmalı"

Macron, Suriye'de askeri müdahaleden yana

PARİS (AA) - Fransa'da cumhurbaşkanlığının en güçlü adaylarından "En Marche" (Yürüyüş) oluşumunun lideri Emmanuel Macron, Suriye'de rejimin kimyasal silah kullandığının ispatlanması halinde Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında askeri müdahaleden yana olduğunu bildirdi.

France 2 televizyonunda bir programa katılan Macron, İdlib'de aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivilin hayatını kaybettiği kimyasal saldırıyla ilgili soruları da yanıtladı.

Macron, "Eğer Beşşar Esed hükümetinin kimyasal silah kullandığı kanıtlanırsa Birleşmiş Milletler'in yetki verdiği bir uluslararası askeri güç müdahalede bulunmalı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı adayı Macron, kimyasal silah saldırısı yapıldığının teyidi halinde güçlü bir şekilde hareket etmenin çok önemli olduğunu belirtti.

Beşşar Esed rejiminin İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil kimyasal maddeden etkilenmişti.

Uluslararası toplum saldırıyı kınamış, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) saldırıyla ilgili acil toplanma kararı almıştı.

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimi için son kamuoyu yoklamalarında Macron ve aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen seçimin bu ay sonunda yapılacak ilk turunda önde ve birbirlerine çok yakın görünüyor.


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Askeri MüdahaleESEDKimyasal SaldırıMacronSuriye
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