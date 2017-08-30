Macron'dan Afrika için özel ekip

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika konusunda çalışmalar yapılması için ekip oluşturdu.

Macron'un daha çok sivil toplum örgütleri üyeleri arasından oluşturduğu ekipte 11 kişi yer alıyor.

Ekiptekiler arasında Benin'in eski futbol takımı kaptanı Jean-Marc Adjovi-Boco, Kenyalı araştırmacı Yvonne Mburu, Fransız avukat Yves-Justice Djimi, Benin'in eski Paris Büyükelçisi Jules-Armand Aniambossou da bulunuyor.

Ekibin, Afrika'daki gelişmeler hakkında Cumhurbaşkanı Macron'a danışmanlık yapması amaçlanıyor.

Ekibin, Macron'un Afrika ülkelerine yapacağı ziyaretlerdeki konuşma metinlerinin hazırlanması da dahil olmak üzere ülkenin Afrika ile ilgili politikalarının belirlenmesinde etkili olması bekleniyor.

Fransa, daha önce sömürgelerinin bulunduğu ve büyük bir kısmında halen Fransızcanın kullanıldığı Afrika kıtasına politik ve askeri açıdan çok önem veriyor.