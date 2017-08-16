Macron'dan fotomuhabiri hakkındaki şikayetini geri çekmesi istendi

PARİS (AA) - Fransa Ulusal Gazeteciler Birliği (SNJ), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisini taciz ettiği iddiasıyla bir gazeteci hakında yaptığı şikayeti geri almasını talep etti.

Macron foto muhabirinden şikayetçi oldu

SNJ'den yapılan yazılı açıklamada, Macron'un herhangi bir şikayetinin yasal olmayacağı belirtilerek, gazetecilerin görevlerini özgürce yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

Macron'un bu şikayetinin, kendisiyle ilgili haberleri yönetme çabasından kaynaklandığına dikkat çekilen açıklamada, cumhurbaşkanının şikayetini geri alması istendi.

Cumhurbaşkanı Macron, eşi Brigitte Macron ile Marsilya'daki tatili sırasında "kendisini taciz ettiği ve özel hayatına saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle bir fotomuhabirinden şikayetçi olmuş, Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, şikayet dilekçesinde, güvenlik birimlerinin uyarılarına rağmen foto muhabirinin Macron'u taciz ettiği iddia edilmişti.

Muhabir: Murat Ünlü