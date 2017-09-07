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Macron'dan IMF'ye tepki

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron: - "IMF önemli bir organizasyon ve üstlendiği rolü destekliyorum ama IMF'nin Avrupa programlarını denetleme metodu doğru değil. IMF'nin rolü Avrupa meselelerine müdahale etmek değil" - Yunanistan Başbakanı Çipras: - "Avrupa sorunlarını çözebilmek için kendi finansal araçlarına ve kurumlarına sahip. Avrupa kendi meselelerini kendisi çözebilmeli"

Macron'dan IMF'ye tepki

ATİNA (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan'ın kurtarma paketi programında Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) katılımına ilişkin, "IMF'nin Avrupa programlarını denetleme metodu doğru değil. IMF'nin rolü Avrupa meselelerine müdahale etmek değil." dedi.

Resmi ziyareti kapsamında, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Başbakan Aleksis Çipras ile bir araya gelen Macron, ortak basın toplantısına katıldı.

Macron, Yunanistan krizini başlangıcından bu yana bir Avrupa krizi olarak değerlendirdiğini anlatarak, Yunan hükümetinin gerçekleştirdiği reformlar ve kurtarma paketi programındaki ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yunanistan'ın memorandumdan çıkmak için reformları sürdürmesi gerektiğine dikkati çeken Macron, zayıf noktalar olsa da ülkenin yavaş yavaş krizden çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Macron, IMF'nin Yunanistan'ın kurtarma paketi müzakerelerindeki tutumuna ilişkin, "IMF müzakerelerde iyi niyetli olmalı ve yeni şartlar koşmamalı." diye konuştu.

Macron, "IMF önemli bir organizasyon ve üstlendiği rolü destekliyorum ama IMF'nin Avrupa programlarını denetleme metodu doğru değil. IMF'nin rolü Avrupa meselelerine müdahale etmek değil." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ın yüksek kamu borcuna yönelik Avrupa Birliği'ne (AB) de çağrıda bulunan Macron, "Avro Grubu Yunanistan'ın borcunu hafifletmek için gerekli önlemleri almalı." şeklinde konuştu.

Yunanistan Bşbakanı Çipras da IMF'nin rolüne ilişkin, "Avrupa sorunlarını çözebilmek için kendi finansal araçlarına ve kurumlarına sahip. Avrupa kendi meselelerini kendisi çözebilmeli." ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın krizden çıkmasıyla Avrupa'nın da krizlerinin sona ereceğini savunan Çipras, "Yunanistan kurtarma paketlerinden kurtulmak için hazır ve kararlı. Kreditörlerimizin de gecikme ve sorunlardan kaçınma noktasında aynı yaklaşıma sahip olduklarından eminim." diye konuştu.

Çipras, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını aktararak, özellikle savunma ve enerjinin iş birliği açısından önemli alanlar olduğunu kaydetti.


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