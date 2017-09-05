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Macron'dan kiralarda indirim çağrısı

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron, konut sahiplerine sorumluluk çağrısı yaparak kiralarda 5 avro indirim yapmalarını istedi

Macron'dan kiralarda indirim çağrısı

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ev sahiplerinin hükümetin başlattığı ortak sorumluluk kampanyasına sessiz kalmasını eleştirerek kiralarda 5 avroluk indirime gidilmesi çağrısında bulundu.

Macron, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'de valilere hitap etti.

Hükümetin, iki ay önce, düşük gelirli kesimler ile öğrencilerin faydalandığı konut yardımında aylık 5 avro kesinti yapması kararını anımsatan Macron, "Tüm ev sahiplerini kira ücretlerinde aylık 5 avro indirim yapmaya davet ediyorum." dedi.

Macron, ülkenin karşı karşıya kaldığı mali zorluklara birlikte göğüs germenin ortak sorumluluk olduğunun altını çizerek, ev sahipleri ve sosyal konut sağlayan kuruluşların bu durumu "sessizce izlemelerini" şaşkınlıkla karşıladığını bildirdi.

Fransa'da hükümetin temmuz ayında aldığı ve Macron'un kamuoyuna duyurduğu "düşük gelirli kesime devletin sağladığı kira yardımlarında aylık 5 avroluk kesinti" kararı tepkiye neden olmuştu.

Bu yardımdan başta öğrenciler olmak üzere yaklaşık 6,5 milyon kişi faydalanıyor. Kesintiler gelecek aydan itibaren başlayacak.

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