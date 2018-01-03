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Macron'dan yalan haberle mücadele sözü

- Elysee Sarayı'nda gazetecilerin yeni yılını kutlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, internet üzerinden yalan haber ve propagandaya karşı yeni yasa çıkarılacağını söyledi

Macron'dan yalan haberle mücadele sözü

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yalan haberle mücadele için atağa geçeceklerini kaydederek yıl sonuna kadar internet üzerinden yalan haber ve propagandaya karşı yasa çıkarılacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'de düzenlenen yeni yıl kutlama programında gazetecilerle bir araya gelen Macron, Fransız basını ve medya dünyası hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dönemde başta internet olmak üzere, basında yalan haber ve propaganda amaçlı yayınların arttığını belirten Macron, bununla mücadele etmek için atağa geçeceklerini ifade etti.

Kısa süre içerisinde bir yasa tasarısının hazırlanarak parlamentoya sunulacağını vurgulayan Macron, tasarının çerçevesinin gelecek günlerde netleşeceğini söyledi.

Macron, "Demokrasimizi yalan haberlerden korumak amacıyla hukuki mekanizmamızı güçlendireceğiz." ifadelerini kullanarak yalan haberin yayılması durumunda konunun yargıya taşınacağını, ilgili haberin silinmesi, kullanıcının üyeliğinin askıya alınması veya ilgili siteye erişimin engellenmesi gibi yaptırımların uygulanabileceğini dile getirdi.

Macron ayrıca Fransa'da yabancı ülkeler tarafından kontrol edilen veya yönlendirilen basın organlarının etkilerine karşı Görsel İşitsel Yüksek Konseyin (CSA) güçlendirileceğini de söyledi.

Fransız kamu yayın kuruluşlarında da reforma gidileceğini açıklayan Macron'un davetine, Paris'te görev yapan yerli ve yabancı basın mensupları katıldı.


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Anahtar Kelimeler:
"yalan Haber"FransaFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
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