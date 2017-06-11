Macron'un seçim zaferi

PARİS (AA) - Başbakan Edouard Philippe, milletvekili genel seçiminin ilk turundaki sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Yürüyüş Hareketi'nin kurduğu ittifakın seçimden zaferle çıktığının belirlenmesi üzerine, "Fransa geri döndü." dedi.

Başbakanlıkta, milletvekili genel seçimi ilk turuna ilişkin açıklama yapan Başbakan Philippe, sandığa gitmeyen seçmen sayısının fazlalığına rağmen vatandaşların mesajının açık olduğunu söyledi.

"Fransa geri döndü." değerlendirmesinde bulunan Philippe, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, göreve gelmesinin üzerinden henüz bir aylık süre geçmiş olmasına karşın Fransa ve yurt dışında güven, irade ve cesaret sembolü olduğunu söyledi.

Gelecek pazar yapılacak seçimlerin ikinci turunda da oy kullanmanın önemini vurgulayan Philippe, "Gelecek pazar Ulusal Meclis ülkemizin yeni yüzüne sahip olacak." diye konuştu.

Kamu yayıncısı France 2 televizyon kanalının yaptırdığı sandık çıkış anketlerine göre, Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (REM) ile ittifak kurduğu Demokrasi Hareketi (MODEM), Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilinin çoğunluğunu elde edebiliyor.

REM ile MODEM, Ulusal Meclisteki 390 ila 430 milletvekilliğini kazanırken oyların da yaklaşık yüzde 32,2'sini alabiliyor.

Merkez sağ Cumhuriyetçi Parti (LR) liderliğindeki ittifakın milletvekili sayısı 85-125 arasında kalırken, aşırı sağcı Ulusal Cephe ancak 3-10 arasında milletvekili çıkarabiliyor.

7 bin 877 adayın milletvekili olmak için yarıştığı ilk turda en az yüzde 50 oy alan milletvekili adayları doğrudan Meclise girecek, herhangi bir adayın yüzde 50'yi yakalayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılacak.

Seçimlerin 18 Haziran'da yapılacak ikinci turuna, ilk turda kayıtlı seçmenin yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek. Hiçbir adayın ikinci tura katılma oranını yakalayamadığı durumlarda en çok oyu alan iki aday ikinci turda yarışacak. İkinci turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.

Seçimlerin sonucunda çoğunluk olan 289 milletvekili ve fazlasını alan parti, hükümeti kurabilecek.