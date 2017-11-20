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Maçta fenalaşarak hayatını kaybeden veteran voleybolcu

- İzmir Kartalları-İstanbul Haydarpaşa karşılaşması sırasında fenalaşarak yaşamını yitiren Demirer'in cenazesi İzmir'de toprağa verildi

Maçta fenalaşarak hayatını kaybeden veteran voleybolcu

İZMİR (AA) - İzmir Kartalları-İstanbul Haydarpaşa karşılaşması sırasında fenalaşarak yaşamını yitiren veteran voleybolcu Ahmet Tolga Demirer'in (49) cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

İzmir Kartalları voleybol oyuncusu Demirer'in cenazesi yakınları tarafından Manisa Devlet Hastanesi'nden alınarak Konak ilçesi Alsancak Hocazade Camisi'ne getirildi.

Helallik istenmesi sırasında Demirer'in eşi ve oğlu tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Demirer'in cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Urla ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Demirer'in eşi Nuran, 9 yaşındaki oğlu Demir, annesi Candan ve babası Murat Demirer ile EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve spor camiasından sevenleri katıldı.

Öte yandan Manisa'da ön otopsisi yapılan Demirer'in aort damarının yırtıldığı belirlendi.

18 Kasım'da 2017 Manisa Veteran Voleybol 1. Atatürk Ege Kupası İzmir Kartalları ve İstanbul Haydarpaşa maçı sırasında fenalaşan Demirer, sağlık ekiplerince Manisa Devlet hastanesine kaldırılmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Tolga DemirerCenazeİzmir Kartalları
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