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Madagaskar'da "Ava" fırtınası: 6 ölü

- Ada ülkesini vuran fırtınada 6 kişi yaşamını yitirdi

Madagaskar'da

DAKAR (AA) - Afrika'nın güneyindeki ada ülkesi Madagaskar'da etkili olan "Ava" fırtınasından dolayı 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Risk ve Afet Yönetim Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ava fırtınasının saatte 190 kilometre hıza ulaştığı, fırtına nedeniyle yaklaşık 13 bin 523 kişinin yaşadığı bölgelerden tahliye edildiği belirtildi.

Ülkenin doğu kıyılarında cuma günü başlayan ve pazar günü sona erdiği belirtilen fırtınada 6 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı, 2 kişinin kaybolduğu kaydedildi.

Tehlikenin geçtiği ve alarm durumunun kaldırıldığı ifade edildi.

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FırtınaMadagaskarMavi AlarmSel Tehlikesi
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