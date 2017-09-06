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Maden faciasından kurtuldu, kazada hayatını kaybetti

- Siirt'in Şirvan ilçesinde özel maden ocağında iki kamyonun çarpışması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı - Ölen işçi Hayrettin Carık'ın geçen yıl 16 işçinin yaşamını yitirdiği heyelanda toprak altında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi

Maden faciasından kurtuldu, kazada hayatını kaybetti

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde özel maden ocağında iki kamyonun çarpışması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Maden köyünde 17 Kasım 2016'da 16 işçinin hayatını kaybettiği heyelanın meydana geldiği özel maden ocağında plakaları öğrenilemeyen Hayrettin Carık idaresindeki kamyon ile Gökhan Ant idaresindeki kamyon çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Carık'ın kullandığı kamyon devrildi.

Kazada Carık hayatını kaybetti, yaralanan diğer sürücü Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- Toprak altında kalmaktan son anda kurtulmuştu

Kazada yaşamını yitiren Carık, geçen yıl meydana gelen maden faciasında toprak altında kalmaktan son anda kurtulmuştu.

Carık facianın ardından toprak altında kalan işçiler için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede AA muhabirine yaptığı açıklamada, maden ocağında yaklaşık bir yıldır kamyon sürücüsü olarak çalıştığını, faciadan bir süre önce madende çalışan arkadaşları ile bir arada olduklarını, yemek yediklerini anlatmıştı.

Yükledikleri hafriyatı boşaltmak için yaklaşık 100 metre uzaklıktaki alana kamyonla hareket ettiğini aktaran Carık, 3 kamyonun bölgeden uzaklaşmasının ardından kendisinin de alandan çıkış yaptığını, heyelanın yaşandığı bölgeden geçtikten sonra sarsıntıyı hissettiğini dile getirmişti.

Amcasının ve teyzesinin oğlunun da enkaz altında olduğunu, arkadaşlarının enkaz altında kalması nedeniyle kurtulduğuna sevinemediğini dile getiren Carık, "Eğer 20 metre daha geride olsaydım, bende diğer arkadaşlar gibi göçüğün altındaydım." ifadesini kullanmıştı.

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