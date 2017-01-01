Maden ocağında yılbaşı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'taki kömür ocağında çalışan işçiler, 2017 yılına yerin metrelerce altında pasta keserek girdi.

Üzülmez Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir maden şirketine ait kömür ocağında, 16.00-00.00 vardiyasında tamir tarama ve tahkimat işinde çalışan maden işçileri, girdikleri ocak içinde kömür vagonunun üzerinde ahşap direk ve kalaslardan oluşturdukları masa başında toplandı.

Geçen yılın son saniyelerini birlikte geriye sayarak geçiren işçiler, masalarındaki "Hoşgeldin 2017" yazılı pastayı kesti. Birbirlerine pasta ikram eden işçiler, yeni yılın maden ocaklarında kazasız üretim getirmesini diledi.



Maden ocağı sahibi Serkan Özdil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'nın Zonguldak'ta faaliyet gösteren maden sektörü için belirsizliklerle geçtiğini belirtti.



Yeni yıla ailesi gibi gördüğü işçileriyle girmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Özdil, şöyle konuştu:

"İnsanlar eğlence merkezlerinde yılbaşı kutlarken biz yerin altında çalışan işçilerimizle yeni yılı kutlamak istedik. Onlar da bizim ailemiz. Onlara bir sürpriz yaparak maden ocağına girerek yeni yıllarını kutladım. İşçilerimiz mesaileri içerisinde tamir tarama ve tahkimat işi yapıyorlar. Madenciler olarak her zaman bizler yerin altında yeni yıla giriyoruz. İnşallah 2017 madencilik sektörüne iyi gelir. Cumhurbaşkanımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza ve Türkiye Taşkömürü Kurumu yetkililerine taş kömürüyle ve işçilerin haklarıyla ilgili iyileştirmeler yaptılar. Bu konuda kendilerine teşekkür ediyorum."



Yaklaşık 5 yıllık maden işçisi Serkan Arslan da yeni yıla yer altında girdiğini dile getirerek, "İşimizin ve ekmeğimizin peşinde olduğumuz için yeni yıl da olsa çalışıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yılımızı yer altında kutluyoruz. Mesaimiz bittikten sonra onlarla da yeni yılı kutlarız ama ilk önce işimiz geliyor." dedi.