Madencilerden iş durdurma eylemi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında çalışan işçiler, ücretlerini düzenli alamadıkları gerekçesiyle iş durdurdu.

Türkiye Maden-İş Sendikası Merzifon Yeni Çeltek Şubesi Sekreteri Cemil Güven, Merzifon Yeni Çeltek Linyit İşletmesinde yaptığı basın açıklamasında, işçilerin maaşlarını düzenli alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemine başladıklarını, sorun giderilinceye kadar üretime katılmayacaklarını söyledi.

Merzifon Yeni Çeltek Linyit İşletmesinin Soma Holding Gürmin AŞ'ye devrolmasının ardından işçi hakları konusunda sorun yaşadıklarını savunan Güven, şöyle konuştu:

"Firma işletmeyi devraldığında 13 işçiyi işten çıkartmaya kalktı. 2014'te bu firmaya ait Soma’daki maden işletmesinde 301 işçi hayatını kaybetti. Bu olaydan sonra bu firma ve çalıştığımız işletme ekonomik sıkıntı haline geldi. Biz burada şu an itibarıyla ekim ayının maaşını alamadık. Bu nedenle yeraltına girecek vardiyada iş durdurma eylemi talimatını verdik."

Güven, işçilerin kredi, market gibi borçlarını ödeyemez duruma geldiğini, yetkililerden çözüm beklediklerini sözlerine ekledi.