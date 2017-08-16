"Madencilik" alanında işbirliği protokolü

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında, "Maden Teknolojisi Alanında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Protokole, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından imza atıldı.

Bakan Yılmaz, MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak mesleki ve teknik eğitimi, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsuru olarak gördüklerini söyledi. Mesleki eğitimin ihmal edilmesi halinde kalkınmanın sürdürülebilirliğinin mümkün olmadığını vurgulayan Yılmaz, nitelikli mesleki eğitimin şart olduğunun altını çizdi.

Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile imzalanacak protokolün de bu açıdan büyük önem taşıdığını dile getirerek, "Protokol kapsamında, ülkemizde madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde, madencilik alanında eğitim veren mesleki ve teknik eğitim okulları açarak teknik yeterliliğe, bilgi birikimine ve mesleki sertifikasyona sahip nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi ve bu alanda eğitim verecek okullarımızın madencilik sektörüyle etkileşim ve iletişim halinde olmaları sağlanacak. Bunun dışında, madencilik sektörünün ihtiyaçlarına göre etkili ve dinamik eğitim modelleri oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu amaçla, gerçekleştirilen protokol kapsamında açılacak okulların derslik, atölye ve laboratuvar ihtiyaçlarının karşılanacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Alan öğretmenlerine sektörde işbaşı eğitimi verilecek. Yine alanda öğrenim gören öğrencilere, işletmelerde beceri eğitimi ve staj imkanı sağlanacak. Protokol kapsamındaki okullarda, sektör çalışanlarına meslek geliştirme ve uyum kursları açılacak.

Yine alana yönelik öğretim programları hazırlanacak. Beraber her iki bakanlık birlikte güncelleyecek, öğretim materyallerinin de temini sağlanacak."

- "Çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldık"

Bakan Yılmaz, mesleki eğitimin memleket meselesi olarak kabul edildiğini ifade ederek, "Bundan ötürü de çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldık." dedi.

Sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve sektörün mali yükünü azaltmak amacıyla işveren tarafından mesleki ve teknik eğitime devam eden öğrencilere ödenen, işletmede yapılan beceri eğitimi ve staj ücretinin üçte ikisinin devlet tarafından ödendiğini anımsatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yine, organize sanayi bölgesinde açılan özel meslek ve teknik liseleri destekliyoruz. 2012-2013 yılından itibaren bir program başlattık, ancak geçen yıl ilk uygulamasını yaptık.

Organize sanayi bölgelerinin dışında açılmış olan ve özel meslek teknik liselerine de destek verdik. Geçen yıl 18 alanda öğrenci başına 4 bin 170 lira ile 6 bin 675 lira arasında eğitim desteği verdik. Bunun geçen yıl Bakanlığımıza maliyeti 84,5 milyon lira oldu."

Madencilik sektörünün yoğun olarak faaliyet gösterdiği ve nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulan yerlerle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 11 ilde 12 meslek ve teknik okulunda "Maden Teknolojisi" alanı açtıklarını anlatan Yılmaz, öğrencilerin kayıt yaptırmaya başladığını aktardı.

Yılmaz, madencilik teknolojisi alanında hizmet verecek yetişmiş iş gücünün sağlanmasıyla birlikte okulların bulunduğu şehirlerde gerçekleştirilecek madencilik faaliyetlerinin daha verimli şekilde yürütülebileceğini vurguladı. Bu şekilde sektörün daha donanımlı eleman istihdam edebileceğini ifade eden Yılmaz, bu alanda gençlerin artık işsizlik korkusu yaşamayacağını söyledi.

Basın mensuplarını ve vatandaşları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verdiği destekle açılan bir okulu ziyaret etmeye davet eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ilk çevre dostu, 23 milyon 600 bin Türk lirası bedelle inşa edilen, Cezeli Yeşil Teknoloji Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi. Bu miktar da Enerji Bakanlığınca temin edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, binalarda enerji verimliliğinin artırılması projesi kapsamında hayata geçirildi. Sayın Bakanımıza liderliği için teşekkür ediyorum.

Bu okulun biraz özelliklerinden bahsetmek gerekirse, Türkiye'de bir ilk ve inşallah diğerlerine de örnek olur. Okul binasının kapalı alanı 21 bin 940 metrekare, 26 derslik, 10 atölye, 6 laboratuvar, 1 kütüphane, 120 kişi kapasiteli konferans salon, 52 oda ve 147 kapasiteli bir pansiyondan oluşmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanılıyor, rüzgar türbini bulunuyor ve yıllık enerji harcamasının yüzde 80'ini kendisi karşılıyor."

- Protokol kapsamı

Protokole göre, sektörün ihtiyaç analizi yapılacak, ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için farkındalık faaliyetleri düzenlenecek, bu alanda eğitim veren okullar açılacak.

Ayrıca, alan öğretmenlerine sektörde işbaşı eğitimleri verilecek ve açılacak okulların derslik, atölye ve laboratuvar ihtiyaçları karşılanacak. Alanda öğrenim gören öğrencilere, teknik gezi, beceri eğitimi ve staj imkanları sağlanacak.

Protokol kapsamındaki okullarda, sektör çalışanlarına meslek, geliştirme ve uyum kursları açılacak.

Alana yönelik öğretim programları hazırlanacak, güncellenecek ve gerekli öğretim materyalleri temin edilecek.