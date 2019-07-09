İzmir'de istişare toplantısında bir araya gelen madencilik sektörü temsilcileri, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 9.2 oranında küçülen sektör için acil önlem alınmasını istedi. Madenciler, sektörün önüne çıkarılan engellerin 'yerli madencilik' söylemi ile bağdaşmadığını belirtti.
Madencilik alarm veriyor!
İzmir'de istişare toplantısında bir araya gelen madencilik sektörü temsilcileri, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 9.2 oranında küçülen sektör için acil önlem alınmasını istedi.
09 Temmuz 2019 Salı 10:02