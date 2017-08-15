Maduro'dan orduya askeri tatbikat emri

MEXICO CITY (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin askeri tatbikat düzenleyeceğini bildirdi.

Caracas'taki başkanlık sarayı Miraflores önünde toplanan hükümet yanlısı göstericilere hitap eden Maduro, Genelkurmay Başkanı'na 26-27 Ağustos'ta askeri tatbikat yapmak için hazırlıklara başlama emri verdiğini söyledi.

Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'daki siyasi krizin çözümü konusunda askeri müdahaleyi seçenek olarak gösteren açıklamalarını "kaba, ölçüsüz ve küstah" olarak nitelendirdi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de düzenlediği basın toplantısında, hükümete yönelik tehditler karşısında tüm savunma makamlarıyla görüşeceğini belirtti.

Lopez, "Hiçbir millet bizden özgür ve bağımsız olma hakkını alamayacak. Ülkesini seven herkesi bu talihsiz tehdide karşı koymaya çağırıyorum." dedi.

Trump, cumartesi günü, Venezuela'daki ulusal kurucu meclis seçimlerinin ardından devam eden siyasi krizin çözümüyle ilgili olarak, "Venezuela için birçok seçeneğimiz var. Bu arada askeri seçeneği de dışlamayacağım." açıklamasını yapmıştı.

Venezuela'da, muhalefetin karşı çıkmasına ve uluslararası toplumun eleştirilerine rağmen 30 Temmuz'da anayasanın yeniden yazılması için kurucu meclis temsilcilerinin belirlenmesine yönelik seçim yapılmıştı. Seçime itiraz eden muhalifler, sonuçlarını tanımayacaklarını açıklamıştı.

Ülkede gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.

Mart sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde en az 125 kişi hayatını kaybetti.









