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"Maganda kurşunu" hayatını kararttı

- Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralanan 14 yaşındaki Eylem Ateş'in belden aşağısı felç oldu - Ateş: - "Benim hayallerim vardı, şimdi yatağa mahkum oldum. Tekrar yürümek istiyorum''

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralanan 14 yaşındaki Eylem Ateş'in belden aşağısı felç oldu.

Alınan bilgiye göre, 11 Ağustos'ta ilçeye bağlı Demirkonak Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu yaralanan Ateş, kaldırıldığı Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 10 gün yoğun bakımda kaldı.

Daha sonra normal servise alınarak tedavisine burada devam edilen Ateş'in, kurşunun omuriliğine gelmesi nedeniyle belden aşağısı felç oldu.

Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran ve Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Ateş'i hastanede ziyaret etti.

Yavuz, ziyarette yaptığı açıklamada, düğünlerde silah sıkılmaması gerektiğinin altını çizerek, katılacakları düğün, nişan, sünnet gibi törenlerde silah sıkılması halinde töreni terk edeceklerini söyledi.

"Başka Eylemler olmasın" temennisinde bulunan Yavuz, vatandaşlardan da gerekli duyarlılığı göstermelerini istedi.

Eylem Ateş de öğretmen olmak istediğini belirterek, "Benim hayallerim vardı, şimdi yatağa mahkum oldum. Tekrar yürümek istiyorum.'' dedi.

Öte yandan, olayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişinin sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldığı, silahı ateşleyen kişinin tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


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Eylem AteşHatay
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