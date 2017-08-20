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Mağarada bulunan kediler Mehmetçiğin "can dostu" oldu

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Irak sınırındaki İkiyaka Dağlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir mağarada bulunan iki kedi, Mehmetçiğe arkadaşlık ediyor - Kedilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için üs bölgesindeki kayalıklarda küçük bir barınak yapan güvenlik güçleri, 5 aydır yemeklerini onlarla paylaşıyor - Mehmetçiğe iyice alışan hatta nöbet noktalarını tek tek gezen kediler, askerlerin yanından bir an olsun ayrılmıyor

Mağarada bulunan kediler Mehmetçiğin

HAKKARİ (AA) - ÖZKAN BİLGİN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Irak sınırındaki dağlarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir mağarada bulunan iki kedi, Mehmetçiğe arkadaşlık ediyor.

Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütüne yönelik İkiyaka Dağlarında bulunan 3 bin 400 rakımlı Düztepe üs bölgesinde başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Mehmetçik, operasyon yaparken yaklaşık 5 ay önce sarp kayalarla çevrili bölgedeki bir mağarada iki kedi buldu.

Mehmetçiğin üs bölgesine getirdiği ve güvenlik korucuları ile baktığı kediler üç ay sonra üç yavru dünyaya getirdi.

Üs bölgesinde sevimli tavırlarıyla dikkati çeken kediler arkadaşlık ettiği Mehmetçiğin adeta "can dostu" oldu.

-Kayalıklara barınak yaptılar

Kedilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için üs bölgesindeki kayalıklarda küçük bir barınak yapan güvenlik güçleri, 5 aydır yemeklerini onlarla paylaşıyor.

Mehmetçiğe iyice alışan hatta nöbet noktalarını tek tek gezen kediler askerlerin yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Üs bölgesinde görevli askerler, 25 Mart'ta başlatılan ve 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca yürütülen "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu"nda bölgedeki bir çok mağaranın teröristlerden temizlendiğini anlattı.

Daha sonra gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde bir mağarada iki kediyi fark ettiklerini aktaran Mehmetçik, yanlarına aldıkları kedilerle yakından ilgilendiklerini ifade etti.

Operasyonun kararlılıkla sürdürüldüğünü ve bölgeyi tamamen güvenli bir hale getirene kadar terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Mehmetçik, kedilerin de kendilerine moral kaynağı olduğunu kaydetti.

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Hakkariİkiyaka DağlarıKediMehmetçikŞehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu
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