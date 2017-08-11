Mağazaya hırsız girdiğini duyunca kendini odaya kilitledi

KONYA (AA) - Konya’da gece kaldığı iş yerine hırsız giren genç kız, kendisini odaya kilitleyip polisten yardım istedi.

Merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı'ndaki bir giyim mağazasında çalışan Habibe Tok (25), gece kaldığı mağazanın 3. katında uyuduğu sırada alt katlardan sesler geldiğini fark etti.

Bunun üzerine Tok, iş yeri sahibini telefonla arayarak bilgi verdi. İş yerinin sahibi, cep telefonundan güvenlik kameralarını incelerken mağazada iki kişi olduğunu farkedince Tok’u arayarak içeride hırsızların olduğunu söyledi.

Hırsızlardan korkup kendini kaldığı odaya kilitleyen Tok, polisi aradıktan sonra yardım gelmesini bekledi.

Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mağazanın kapısından giremeyince itfaiye yardımıyla merdivenle mağazanın üçüncü katındaki açık olan pencereden girdi.

Polislerin sesini duyunca saklandığı odadan gözyaşları içinde çıkan Habibe Tok, yaşadığı olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

İş yerinde incelemelerde bulunan polis, mağazaya çatıdan giren şüphelilerin, kasadaki yaklaşık 10 bin lirayı aldıktan sonra kaçtığını tespit etti. Mağazada, şüphelilerin kaçarken düşürdükleri eldiven ile madeni paralar bulundu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.