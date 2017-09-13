"Mağduriyet algısı ihanetin perdelenmesi için özel çalışmadır"

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - Yargıda Birlik Derneği Başkanı Musa Heybet, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanıklarının duruşmalardaki "inkar ve mağduriyet" söylemlerine aldanmamak gerektiğini belirterek, "Bu konuda özellikle çok büyük abartı ve algı savaşı verildiğini görüyoruz. Mağduriyet algısı ihanetin perdelenmesi için yapılmış özel çalışmadır." dedi.

Heybet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının terörle mücadele kapsamında yoğun çalışmalar yürüttüğünü, özellikle FETÖ'nün dünya kamuoyuna anlatılması konusunda maksimum düzeyde çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kamuoyunun kısa sürede yargısal sonuçları göreceğini dile getiren Heybet, şöyle devam etti:

"FETÖ sanıklarının duruşmalardaki 'inkar ve mağduriyet' söylemlerine aldanmamak gerekiyor. Mağduriyet algısı üzerinden konuyu dağıtmaya çalışıyor. Bu konuda özellikle çok büyük abartı ve algı savaşı verildiğini görüyoruz. Mağduriyet algısı ihanetin perdelenmesi için yapılmış özel çalışmadır. Tüm bunlar yargılamaları aksatmaya yöneliktir. FETÖ sanıklarının duruşmalardaki inkar söylemleri ve mağduriyet yaratma çabaları bir yandan hakimlerin işlerini rahat yapmasını engellemek diğer yandan mağdurlar ile yakınlarını kışkırtmak için özel tasarlanmış görünüyor. Hakimlerimizin bu çabaları soğuk kanlı karşılayabildiklerini gözlemliyoruz. Bu çok önemlidir. Darbe girişimi gecesi 250 şehit verildi, 2 binden fazla kişi yaralandı. Sanki 'Türkiye'de böyle bir olay yaşanmadı, suçsuz insanlar üzerine gidiliyor, suçsuz insanlar ihraç ediliyor ya da yargılanıyor' gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunların hepsi bilinçlidir."

Kendine özgü birçok grubun etki altına alınarak yürütülen mücadelenin zaafiyete uğratılmaya çalışıldığına işaret eden Heybet, devletin, bu algı ve bilinçli davranışlara fırsat vermeyeceğini anlattı.

- "Adliyelerimize huzur ve güven geldi"

Heybet, gerçekten mağdur olanlara haklarının teslim edileceğini, OHAL Komisyonu kararından sonra da yargı yolunun da açıldığını kaydetti.

Yargı içindeki FETÖ yapılanmasının diğer kurumlara göre çok çabuk deşifre edildiğine dikkati çeken Heybet, kurumda, örgütle irtibatı bulunan hakim ve savcıların var olup olmadığına dair araştırmaların sürdüğünü vurguladı.

FETÖ'nün yargı yapılanmasında yer alan çok sayıda hakim ve savcının tasfiye edildiğini belirten Heybet, "Bu tasfiyelerden sonra hakim ve savcılarımızın anayasa ve evrensel hukuk kuralları içerisinde mesleklerini icra ettikleri, özgürleştiklerini ve istediğimiz tarafsızlık düzeyine geldiğini görüyoruz. Adliyelerimizde FETÖ tarafından bozulan çalışma barışının yeniden tesis edildiğini görüyoruz. Adliyelerimize huzur ve güven gelmiştir. Tüm meslektaşlarımız bu huzur ve güven içerisinde hiçbir ayrıma ve ötekileştirmeye tabi tutulmadan görevlerini yapmaktadırlar." diye konuştu.