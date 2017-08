Mahalle afet gönüllüleri olası depreme hazır

YALOVA (AA) - ERHAN ERDOĞAN - YUNUS OZAN SÖYLER - Marmara Depremi'nin en fazla yıkıma yol açtığı kentlerden biri olan Yalova, hazırlıksız yakalandığı afetin 18. yılını 300'e yakın mahalle afet gönüllüsüyle karşılıyor.

Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER) Başkanı Sabri Karaçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından kentte 2002 yılından itibaren oluşmaya başlayan mahalle afet gönüllülerinin, 2004'te dernekleştiğini hatırlattı.

Karaçam, afet öncesi hazırlık, afette arama-kurtarma, afetten sonra da yeniden yapılanma konusunda görevleri bulunduğunu belirterek, "Şu anda Yalova'da 8 mahalle ve iki ilçemizde Mahalle Afet Gönüllüleri yapılanması var. 300'e yakın eğitim almış gönüllümüz var. Bunlarla çeşitli tatbikatlar yapıyoruz. Şu anda bir enkaz alanı olmadığı için zorluk çekiyoruz. Sadece teorik eğitimi verebiliyoruz. Pratik eğitimi kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Çeşitli kamplar yaparak o açığı oralarda eğitimle kapamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Olası afetlerde ilk müdahaleyi mahallelinin yaptığını vurgulayan Karaçam, şöyle devam etti:

"Depremlerde komşusu enkaz altında kaldıysa ona ilk yardım eden halktır. Proje de bundan esinlenerek ortaya çıkmış. O mahalledeki görevli arkadaşlar en azından mahallesini, mahalledeki insanları tanıyor. Bu bizim için çok önemli. 1999 depreminde insanlar çıktı yardım etti ama bilinçsiz bir şekilde yardım etti. Ekipmanları yoktu. Biz şu anda hem ekipman temini sağlıyoruz hem 36 saatlik bir eğitim veriyoruz. Bu eğitim sonucunda da tüm arkadaşlar herhangi bir afet durumunda görev yapılacak seviyeye getiriliyor."

Karaçam, okullarda da öğrencilere eğitimler vererek gelecek nesli daha bilinçli hale getirmeye çalıştıklarını, bazı önlemlerle depremde hayatta kalabilme olasılığının yükseldiğini vurguladı.

- "Depremden önce tedbirlerinizi, eğitimlerinizi alın"

Marmara Bölgesi'nde depremin kaçınılmaz bir gerçek olduğuna da değinen Karaçam, şunları kaydetti:

"Biz her seferinde insanlarımıza şunu hatırlatmaya çalışıyoruz, ne olur, depremden önce tedbirlerinizi, eğitimlerinizi alınız. Bu çok önemli. 1999 depreminde ölenlerin binde 3'ü, 500 küsur kişi yapıyor. Bu sayı da kendi tedbirlerini almadığı, bilinçsiz davrandığı için hayatını kaybetmiştir. 25 bin kişi yapısal olmaya riskten, yani evindeki eşyaları sabitlemediğinden dolayı yaralandı. Onun için bu konuda vatandaşlardan tek ricamız, ne olur tedbirlerinizi alınız. Bu sonuçta sizin, aileleriniz için. Deprem olacak bu kaçınılmaz bir gerçek. Zaten deprem olduğu zaman tedbirini almışsan yaralanma şansınız daha az olacaktır."



Karaçam, derneğin her mahallede konteynerleri bulunduğunu, olası afette bunların içindeki malzemelerle arama kurtarma faaliyeti için hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Marmara Depremi'nde, Fevziçakmak Mahallesi'nde yıkılan 3 katlı binadan sağ çıkan ve komşularının yardımına koşan derneğin gönüllülerinden Hasan İleri de olası bir depremde daha bilinçli şekilde insanlara yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

İleri, yaklaşık 7-8 yıldan beri mahalle afet gönüllüsü olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Bu işi kendime görev edindim. İnsanlara yardımcı olmak, onları zor durumdan kurtarmak için gönüllü oldum. 17 Ağustos Marmara Depremi'ni birebir yaşadım. Kendimize ait 3 katlı bina maalesef devre dışı kaldı. Canımızı kurtardık ancak büyük zararlarımız, acılarımız oldu. Komşularımız hayatlarını kaybetti. Bazılarını kurtardık, yardım ettik, bilinçsizdik. Bunları ortadan kaldırmak için derneğe üye oldum."

- "Birinci derece deprem bölgesinde oturuyoruz"

Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt da depremin kaçınılmaz olduğunu ancak olası bir afette tahribatın en aza indirilmesi için sürekli çalıştıklarını bildirdi.

Kurt, inşaatların kontrolünün çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Zaten deprem yönetmelikleri, şartları ağırlaştırdı. Tabii kuzey Anadolu fay hattının bu bölgeden geçmesinden dolayı sonuçta birinci derece deprem bölgesinde oturuyoruz ama yapılarımızın kalitesi güçlendikçe, arttıkça depremden daha az şekilde zarar göreceğimizi tahmin ediyorum. Elimizden geldiğince depreme hazırız. Deprem sonrasına da hazır olmak istiyoruz. Sonuçta, yaşanacaktır. Biz de ekipmanımızla, çalışanlarımızla her türlü hazırlıkta olduğumuzu belirtmek istiyorum. Önemli olan buradaki vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşamasıdır. Sonuçta dünyanın her bölgesinde deprem her ana için olabilir. Her gün de oluyor zaten. Bunu en hafif düzeyde atlatacak şekilde hazır olmalıyız."