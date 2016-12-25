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Mahalleliden topladığı gereçlerle müze oluşturdu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde muhtar Ferit Eskin, mahalleliden topladığı eski araç, gereç, eşya ve giysilerle "mini müze" kurdu.

Mahalleliden topladığı gereçlerle müze oluşturdu

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL/SEDAT KARA - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir muhtar, vatandaşlardan topladığı eski araç, gereç, eşya ve giysilerle mahallesinde "mini müze" oluşturdu.

Ataköy Mahallesi Muhtarı Ferit Eskin (62), folklor ögelerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla müze oluşturma fikrini çevresindekilerle paylaştı. Desteklerle cesaretlenen Eskin, mahalleliden, sandıklarda, tavan aralarında saklanan "eskileri" toplamaya başladı.

Vatandaşlardan kimisi çeyizinden iğne oyalı yazmasını, yamalı bohçasını, kimisi traktör olmadığı dönemde tarlayı sürdüğü öküzün arkasına bağladığı sabanı, orağını verdi.

Muhtarlık binasının yüz metrekarelik alanında 2 ayda oluşturulan müzenin açılışı, mahalleli tarafından törenle gerçekleştirildi. Sergilenen eşya ve ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığı müzenin, daha büyük alana taşınması planlanıyor.

Muhtar Eskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzeyi, gelecek nesillere geçmişi anlatmak için imece usulü kurduklarını söyledi.

Yeni neslin, zorlukların yaşandığı geçmişteki hayatı çok iyi bilmediğini, müzenin, geçmişle geleceği kıyas için iyi bir örnek oluşturacağını belirten Eskin, "Yeni nesil ne pulluğu biliyor ne kara sabanı. Ne dokuma tezgahları kaldı ne yayık makineleri. Onlar da haklı, bunlar geleceğe taşınmadı, şimdi teknoloji zamanı. Biz de karınca kararınca fikrimin de mahalle sakinlerince benimsenmesi sonrası böyle güzel bir müze oluşturduk." diye konuştu.

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