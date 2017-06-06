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Mahalleliyi istek parçalar ile sahura kaldırıyorlar

- Erzurumlu davulcu Mehmet ve oğlu Erkan Kılıç, yıllardır vatandaşları sahur için davul zurna eşliğinde yöresel türkülerle uyandırıyor - Vatandaşların istek parçalarını çalan baba oğulu, davul sesini duyunca sokakta halay çekip yöresel oyunlar oynayarak karşılayanlar da oluyor - Baba Kılıç: - "40 yıldır Erzurum'un geleneğini, göreneğini yaşatıyorum. Milleti sahura davul zurnayla kaldırıyoruz. Mahalleden geçerken bizi gören gençler halay çekmeye başlıyor. İstek parça istiyorlar, biz de çalıyoruz"

Mahalleliyi istek parçalar ile sahura kaldırıyorlar

ERZURUM (AA) - YUNUS OKUR - Erzurum'da ramazan ayının önemli geleneklerinden birini yaşatan ve vatandaşları davul ve zurna ile sahura kaldıran Mehmet ve oğlu Erkan Kılıç, bu görevlerini yerine getirirken yöresel türküler de seslendiriyor.

Oğlu Erkan ile sahur vaktinde davul ve zurnayı alarak merkez Yakutiye ilçesindeki Gez Mahallesi'nde mesaiye başlayan baba Mehmet Kılıç, birbirinden güzel yöresel türküler söyleyip, oyun havaları çalarak mahalle sakinlerini sahur için uyandırıyor.

Baba ve oğlunun sahur mesaisinde bazı vatandaşlar evlerinin pencereleri ve balkonlarına çıkarak istek parçalarını iletiyor, bazıları ise sokak girişinde ikiliyi halay çekip yöresel oyunlar oynayarak karşılıyor.

- Sahur mesaisi düğün merasimini aratmıyor

Mahalle sakinlerini kırmayarak istedikleri parçayı çalan baba ve oğul, sokaklarda davul sesini duyunca halaya tutuşan vatandaşlar ve gençleri de eğlendirmeyi ihmal etmiyor.

Sahur vaktinde davul zurna eşliğinde halay çekerek eğlenceli vakit geçiren bazı mahalle sakinleri ise her gün sahur vaktinin gelmesini iple çekiyor.

Renkli ve eğlenceli kişilikleriyle halkın sempatisini kazanan baba ve oğlunun sahur mesaisi adeta düğün merasimini andırıyor.

Baba Mehmet Kılıç, 40 yıldır davulculuk yaptığını söyledi.

Ramazanda davul geleneğine işaret eden Kılıç, "40 yıldır Erzurum'un geleneğini, göreneğini yaşatıyorum. Milleti sahura davul zurnayla kaldırıyoruz. Mahalleden geçerken bizi gören gençler halay çekmeye başlıyor. İstek parça istiyorlar, biz de çalıyoruz." dedi.

- "İstek parça istiyorlar biz de onları kırmıyoruz"

Erkan Kılıç ise babasıyla 15 yıldır davulculuk yaptığını belirterek, Erzurum'un gelenek ve göreneklerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Sahur vakti yöresel türkü isteğinde bulunan vatandaşları kıramadıklarını aktaran Kılıç, "Vatandaşları sahura istek parçalarla kaldırıyoruz. İstek parça istiyorlar biz de kimseyi kırmadan çalıyoruz. Bu yöresel türkülerle vatandaşları sahura kaldırmak Erzurum'un gelenek ve göreneklerindendir. Biz de babamla bu geleneği ve göreneği yaşatmaya çalışıyoruz. Vatandaşların ilgisinden memnunuz, onları mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.

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