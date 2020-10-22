Mahallenin Pizzacısından “UV sterilizasyon” dönemi

“Mahallenin Pizzacısı” Domino’s, hayata geçirdiği inovatif uygulamalarla müşterilerinin sağlığını güvence altına almaya devam ediyor. Güçlendirilmiş sağlık ve hijyen önlemlerinin yanı sıra Türkiye’de “Temassız Teslimat” hizmetini başlatan ilk markalardan biri olan Domino’s, şimdi de farklı bir uygulamayı devreye alıyor. Zararlı mikroorganizmaların DNA’larını bozarak bulunduğu alanı tamamen sterilize eden “UV sterilizasyon cihazını” tüm sipariş sürecinde kullanmaya başlayan Domino’s, fırından teslimata tüm sipariş sürecinde tüketici sağlığını güvence altına almayı sürdürüyor.

Tüm ürünlerini 245 derecelik fırınlarda, el değmeden hazırlayan, ISO22000 gıda güvenliği sertifikasyonuyla eşsiz lezzetteki hamurunu uluslararası hijyen ve sağlık standartlarında üreten Domino’s, tüketicilerin lezzetlerine güven, sağlık ve afiyetle erişmeleri için en yüksek güvenlik önlemleriyle faaliyetlerine devam ediyor.

Hem eve servis hem de Gel-Al’da Temassız Teslimat ve Araca Temassız Teslimat hizmetlerinin uygulanmasında Türkiye’nin ilklerinden olan marka, “pizza satan teknoloji firması” kimliğiyle teknoloji yatırımlarına sürekli devam ederek sağlık ve hijyende yüksek koruma sağlayan, yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeyi sürdürüyor. Kullanıcıların şubeye girmeden sipariş vermelerini sağlayan QR kod uygulamasından WhatsApp üzerinden sipariş vermeye kadar müşterilerin hayatını kolaylaştıran pek çok hizmeti devreye sokan Domino’s, şimdi de sipariş sürecinde UV sterilizasyon cihazı kullanmaya başladı.

“UV sterilizasyon cihazıyla” güçlendirilmiş hijyen

Sağlık ve gıda güvenliğinin öne çıktığı bu süreçte şubelerinde yer verdiği mikroorganizmaların DNA’larını bozan ve bulunduğu alanı tamamen sterilize eden “UV sterilizasyon cihazıyla” gıda güvenliğini daha da artıran marka; güçlü teknolojik altyapısı, depolarının geniş kapasitesi ve kaliteli hizmetiyle bu olağanüstü dönemde müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına yoğun çaba göstermeyi sürdürüyor.

Yol boyunca devam eden sterilizasyon

Siparişin hazırlanmasının ardından Domino’s lezzet elçilerine teslim edilen ürünler, taşıma çantalarının içine yerleştirilen UV sterilizasyon cihazlarıyla müşterilere ulaşana kadar yol boyunca steril olarak saklanmaya devam ediyor. Böylece ürünlerin hazırlanışından teslimata kadar tüm sürecin en steril şekilde gerçekleşmesi sağlanmış oluyor.

Yüzde 100 yerli üreticilerden elde edilen, en kaliteli malzemelerle üretildikten sonra 20’den fazla hijyen ve sağlık testini geçen Domino’s hamuru ve ürünleri, şubelere dezenfekte edilmiş, soğuk araçlarla taşınıyor. Bu süreçte ürün güvenliğini sağlamanın yanı sıra şubelerdeki tüm ekipmanlar da yönetmeliğe uygun şekilde dezenfekte ediliyor.

Temassız teslimat ve el değmeden kutulanan ürünler

Temassız Teslimat hizmetinin öncüsü olan marka, bu kapsamda hijyen prosedürlerini uygulamayı da sürdürüyor. Gıdayla doğrudan teması olan ve ürünü hazırlayan Domino’s çalışanları, 15 dakikada bir ellerini yıkayarak ve yeni eldiven takarak güçlendirilmiş hijyen prosedürlerini uyguluyor ve siparişi hazırlıyor. El değmeden kutulanan ürünlere güvenlik etiketi eklenerek müşterilerin kutuyu açan ilk kişi olmaları garanti altına alınıyor. Teslimat, her sipariş öncesinde özel olarak dezenfekte edilen ve sıcak tutan özel pizza taşıma çantalarına yerleştirilerek lezzet elçileri aracılığıyla yola çıkıyor.