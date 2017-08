Mahkeme Başkanından FETÖ'cü eski Yüzbaşı Gülmez'e: Sen orada sanıksın ve haddini bileceksin

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına yarına kadar ara verildi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan SAT ekibi üyesi eski yüzbaşı Haldun Gülmez'e söz verildi.

"ByLock" kullanıcısı olmadığını savunan Gülmez, üzerinde çıkan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in olduğu değerlendirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümete yönelik beddua bulunan yazının kendisine ait olmadığını iddia etti.

Mahkemenin tarafsız kalacağına inanmadığını ifade eden sanığa Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, şu karşılığı verdi:

"Biz baştan beri her aşamada hukuk içerisindeydik, hep öyle kaldık. Hiç kimseden baskı görmedik, böyle bir şey mümkün değil. Zaten baskı görseydik istifamızı basar giderdik. Mahkemenin her aşamasında uygun görmediğimiz durumlara müdahale ettik. Şimdiye kadar hukuk içerisinde kaldık, kalmaya devam edeceğiz. Savunmanın dışına çıkma. Sen esas hakkında savunma yapmak için oradasın. Reddi hakim talebinde bulunmak istiyorsan dilekçenle başvurabilirsin. Art niyetli olduğumuzu düşünüyorsanız reddi hakimin yolları her zaman açık. Esas hakkında savunmayla reddi hakim talebi farklı şeyler. Bu nedenle sen öncelikle esas hakkında savunmanı yap."

"Kendini bize hesap soracak gibi görüyorsun, böyle bir şey yok"

Baştoğ, savunmasında mahkeme heyetine yönelik eleştirilerine devam eden Gülmez'e şu uyarıyı yaptı:

"Sen orada sanıksın ve çıkıyorsun bizi itham ediyorsun. Sen orada sanıksın ve haddini bileceksin. Bazı sanıklar burada savunma yaparken başkanı, savcıyı, tanığı itibarsızlaştırma gibi algı oluşturuyor. Bizim burada müşteki avukatlarıyla oturmuşluğumuz, su içmişliğimiz dahi yokken bazı sanıklar başkanı itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Söylemediğimiz şeylerle bizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Siz savunmanızı yapın. Sen orada savunma yapmak için varsın. Benim tarafsız olmadığımı düşünüyorsan itiraz edebilirsin. Oradan kendini bize hesap soracak gibi görüyorsun. Böyle bir şey yok."

Muhabir: Durmuş Genç, Levent Kişi