"Mahkeme-i Kübra'da yakalarına yapışacağız"

ANKARA (AA) - 15 Temmuz İstiklal Derneği Başkanı Ahmet Kansız, darbe girişimi davalarında sanıklara adaletli bir şekilde davranıldığını, ancak yalanların da sürdüğünü belirterek, "Biz Mahkeme-i Kübra'da bu girişime karışan herkesin yakasına yapışacağız. Burada bir kısım insanları aldatabilirler ama orada aldanma diye bir şey söz konusu değil." dedi.

Kansız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar Genelkurmay çatı, Jandarma Okullar Komutanlığı, Kara Harp Okulu, Akıncı Üssü, Kara Havacılık Komutanlığı, Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı davalarını izlediğini söyledi.

15 Temmuz'da yaşananların bir darbe girişimi değil, işgal girişimi olduğunu belirten Kansız, bu girişimin, sadece yakalanan sanıklarla değil, bunun daha üstündeki güçlerle bağlantılı olduğunu söyleyenler bulunduğunu dile getirdi.

Akıncı Üssü davasına gelen CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ile de konuştuğunu, darbe girişiminin canlı yayında yaşandığını söylediğini belirten Kansız, bu hain kalkışmada yakalanan sorumluların önemli kısmının FETÖ'cü olduğunu kaydetti.

Kansız, Akıncı Üssü'nün kamera görüntülerinde generallerin sivil kişilere selam verdiğinin görüldüğünü belirterek, bu görüntülerin, o kişilerin generallerin amiri, imamı olduklarını net olarak gösterdiğini söyledi.

Ahmet Kansız, "Kara Havacılık Komutanlığı davasında bir kısım teknisyen ve pilotların, Akıncı Üssü ve kısmen Genelkurmay çatı davasında bazı alt düzey subay ve astsubayların itirafçı olmaları, bu işin FETÖ tarafından yapıldığını ortaya koyması, aslında bize kontrollü darbe girişimi söylemiyle gelenlerin iddiasını tamamen yalanlamakta." diye konuştu.

Çeşitli itiraflar dinlediklerini, bu itirafların artacağını belirten Kansız, "Akıncı Üssü ve ekim ayında tekrar başlayacak Genelkurmay çatı davasında yeni itirafların gelebileceğini düşünüyorum. İnsanları, Peygamber Efendimizin rüyalarıyla kainat imamının söylemleriyle uzun süreli teskin etmeniz, bekletmeniz, çok da mümkün olmaz. Sabırları patlayacak ve daha fazla itiraf olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Yargılamalar sonunda masum ve suçluları göreceğiz"

"CHP'li Levent Gök, 'Darbe girişiminde karanlık noktalar var' dedi. Ben de dedim ki 'O zaman sizin bu karanlık noktalara odaklanmanız ve gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak yerine dezenformasyon suretine gidebilecek kontrollü darbe söylemini geliştirmeniz, adaletin, adalet yürüyüşünün tersine sonuç verir'" şeklinde konuşan Kansız, şöyle devam etti:

"Darbe girişiminde kimlerin sorumluluğu var, bunların net ortaya konulabilmesi için yargılamalar devam ediyor. Bu yargılamaların sonunda biz belki de bir kısım kimselerin masum olduğunu, bir kısım kimselerin bu işin içinde olduğunu göreceğiz. Canlı yayındaki darbenin cezalandırılması, en ağır şekilde suçluların hakettiği şekilde cezalara çarptırılmasını sağlamamız gerekiyor. Onun için bu darbe girişimini bilerek ya da bilmeyerek, sulandırmaya çalışan veya işin içinde olan kimselerin açığa çıkmasını engelleyenler, Türk halkı nezdinde sorumlu olurlar. İleride birtakım olası girişimlerde, hiç arzu etmeyiz, yeterince ceza aldıklarında hiç kimse buna teşebbüs edemez. Bu darbe girişimi de daha önceki darbe girişimlerindeki yargılamalar gibi sulandırılırsa aynı delikten yılanların sokmasına maruz kalırız. Bu, Türkiye'nin, İslam dünyasının, hatta dünyanın kaderini etkileyebilecek kadar önemli bir girişimdir."

Bu davalarda masumların da yargılanıyor olabileceğini ancak onların da ayıklanabileceğini belirten Kansız, "Bunu en ağır şekilde cezalandırmamız gerekiyor. Bunların yaptıklarına yapacaklarına pişman olmaları ve geride kalıp da bu tür girişimleri planlayanların, zihinlerinden dahi silmemiz gerekiyor." dedi.

Kansız, şöyle konuştu:

"Herkes, yargılama sonucunda Türk halkının vicdanı mahşerinde suçluların cezasını bulmasını bekliyor. Biz de bunun için ısrarla her gün 60'ar kilometre gelip giderek, şehit yakınları ve gazilerle davaları takip ediyoruz. Adalet yürüyüşü yapan kişileri de adaleti burada görmeleri için çağırıyoruz. Evet, Akıncı'nın bir-iki gününde bir kısım kişileri gördük ama ondan sonra burada yoklar. Gelsinler, dava sürecini takip etsinler, Türk yargısının suçlulara ne kadar müsamahalı bir şekilde savunmalarını yapmalarına fırsat verdiklerini görsünler. Uzaktan konuşarak değil, görerek karar versinler. Sanıkların ve sanık avukatlarının tehdit ve duruşmayı sabote etme anlamında stratejilerine karşın adil yargılama devam ediyor."

- "Yüzümüze baka baka alay ediyorlar"

Yargılamanın gidişatında sıkıntılar yaşandığını da belirten Kansız, şunları söyledi:

"Sanıkların bir kısmı, yüzümüze baka baka, alay ederek, görüntüleri ve kendilerini inkar ederek bize hakaretler yağdırıyorlar ama buna sabırlı bir şeklide devam edeceğiz. Kimi arsa bakmaya, kimi film çekmeye, kimi veli tanıtımı için kart dağıtmaya gelmiş. Kimsenin telefonu yanında değil, kimseyle irtibat kuracak halleri yok. Hepsi de 15 Temmuz 20.00 sularında gelmiş. Hepsi Kazan yakınlarında birbirlerini tanımayan kişiler ve yakalanıyorlar. Bunları tesadüflerle falan izah etmek mümkün değil. Kimsenin aklıyla alay etmesinler. Çıkıp doğruyu söylesinler. Biz Mahkeme-i Kübra'da bu girişime karışan herkesin yakasına yapışacağız, burada bir kısım insanları aldatabilirler ama orada aldanma diye bir şey söz konusu değil."

Bu kişilerin kamera görüntüleri, itiraflar, tanık beyanları karşısında "Biz bunu yapmadık" demelerinin inandırıcı bir tarafı olmadığını belirten Kansız, sanıkların, bağlantılarının ortaya çıkmaması için çalıştığını öne sürdü.

Kansız, sanıkların, FETÖ lehine çaba sarfettiğini belirterek, Avrupa Birliği ve dünyaya bu darbe girişiminde bu örgütün olmadığı yalanını da desteklemeye çalıştıklarını vurguladı.

Sanıkların istediği şekilde savunma yaptığını ve insanların aklıyla alay ettiklerini dile getiren Kansız, duruşmalarda adil yargılamayı etkileyecek hiçbir şey olmadığını söyledi.