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Mahkumlara gidecek yardım kolileri çalındı

- Kader Mahkumları Derneği (KMD) tarafından, mahkumların ihtiyaçlarına göre hazırlanan yardım kolileri derneğinin deposundan çalındı - KMD Genel Başkanı Yüksel: - "Mahkumlar bayram öncesi kolilerini bekliyor, mutlaka gitmesi gerekiyor. Biz bu kolileri yine yapacağız ama insan gücüne ihtiyacımız var"

Mahkumlara gidecek yardım kolileri çalındı

İSTANBUL (AA) - Kader Mahkumları Derneğinin (KMD), mahkumların ihtiyaçlarına göre hazırladığı yardım kolileri derneğin deposundan çalındı.

Derneğin Beylikdüzü'ndeki merkezinde depoya giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kolilerin içindeki kıyafet, kitap, seccade ve tespih gibi malzemeleri çaldı.

Gazetecilere hırsızlığın yaşandığı depoda açıklama yapan KMD Genel Başkanı Necdet Yüksel, mahkumlar tarafından derneklerine gönderilen mektupları okuduklarını, ona göre cezaevindeki insanların ihtiyaçlarına göre koliler hazırladıklarını anlattı.

Sabah depoya indiklerinde kolileri dağınık bir şekilde gördüklerini aktaran Yüksel, şunları söyledi:

"Burada yaşanan olaya küçük bir hırsızlık vakası olarak bakmıyorum. Mahkumlar bayram öncesi kolilerini bekliyor, perişan etmişler burayı. Ağırlıklı olarak kıyafet almışlar. Bu kıyafetlerin mutlaka gitmesi gerekiyor. Biz bu kolileri yine yapacağız, yine göndereceğiz mahkumlarımıza ama bizim insan gücüne ihtiyacımız var."

Hırsızlığın yaşandığı depoya gelen polis olayla ilgili inceleme başlatırken, hırsızlığı karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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