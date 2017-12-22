'Mahrem imam'ın motivasyon notu infaz koruma memurlarına takıldı

ANKARA (AA) - Sincan Cezaevinde, "mahrem imamlar" soruşturması şüphelisi, eski TRT çalışanı Fatih Mehmet Yelen tarafından, aynı cezaevinde kalan Kayseri'deki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasının sanığı Memduh Boydak'a hitaben yazıldığı tespit edilen haberleşme notu ele geçirildi.

Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun havalandırma alanında rutin kontrollerini yapan infaz koruma memurları, terör örgütü üyelerinin tutulduğu koğuşların havalandırma alanlarının birinde paket lastiğine sarılı not kağıdı buldu.

Memurlar, FETÖ elebaşı Gülen'in sözlerinin de yazılı olduğu, örgüt üyelerinin motivasyonunu sağlamak ve çözülmenin önüne geçmek için kaleme alındığı belirlenen notu cezaevi yönetimine iletti.

Cezaevi yönetimince, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen notun, kim tarafından yazıldığının tespitine yönelik soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla tutukluların "el yazısı" örneklerinin karşılaştırılması sonucu nottaki yazının, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince "mahrem imamlar" soruşturmasında tutuklanan eski TRT çalışanı Fatih Mehmet Yelen'e ait olduğu belirlendi.

Yelen'in kaleme aldığı notun başka bir koğuşta kalan, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince cezaevine konulan, ardından Sincan Cezaevi'ne nakledilen Memduh Boydak'a gönderilmek istendiği tespit edildi.

Soruşturma sonucunda Başsavcılık, Yelen'in haberleşme notunu, FETÖ yöneticisi olmak suçundan yargılanan örgüt mensuplarının motivasyonunu artırmak, direnişe teşvik etmek ve olumlu örnek olarak algılanmasını sağlamak amacıyla yazdığını belirleyerek, şüpheli hakkında "örgüt propagandası yapmak" suçundan fezleke hazırladı.

Boydak'a hitaben yazılan notta şu ifadeler yer aldı:

"Geçen hafta birkaç günlük bile olsa olmayışınız bizi gerçekten etkiledi. Abi tahliye olmadığınıza hem çok üzüldüm ama bir yönüyle de sevinmedim desem yalan olur. Buralarda bizlere olan manevi desteğiniz sözle anlatılabilecek bir şey değil. İnanın varlığınız bile yetiyor."

Notunda FETÖ elebaşının sözlerine de atıfta bulunan Yelen'in, "Büyüğümüzün 'Evladımın imanı yanıyor. Yangın var dediğinde bir itfaiye neferi gibi o ateşi söndürmeye koşanların terörist diye yaftalanması, insanı gerçekten yaralıyor ama size deli demedikçe gerçek iman sahibi olmazsınız.' sözü de ayriyeten kulaklarımda çınlıyor." ifadeleri dikkati çekti.

"İskilipli Atıf Hoca ölmedi"

FETÖ'nün insanların dini ve manevi duygularını kullanma stratejisini devam ettirdiğini ortaya koyan haberleşme notunda Yelen, şu ifadeleri kullandı:

"Abi, geçen bir onur abidesi gibi 'Tahliye mahliye istemiyorum' diyen Hacı (Hacı Boydak) abilerin olması efendimize kavuşabilmek için savunmasını yırtan İskilipli Atıf Hocaların ölmediği, aramızda gezdiğini hatırlattı."