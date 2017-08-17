Mahrem yapılanmada bulunduğu iddia edilen 2 sanığın

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, örgütün mahrem askeri yapılanması içerisinde bulunduğu iddia edilen Tank Tabur Komutanlığında görevli eski astsubay Emrullah Çelik tahliye edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Emrullah Çelik ve yapılanmada "yönetici" statüsünde olduğu iddia edilen Abdullah Erciyes ile avukatları katıldı.

Erciyes savunmasında, sanık Çelik'in beyanlarının samimiyetsiz ve gerçek dışı olduğunu ileri sürdü.

Çelik'in tutarsız ve yalan anlatımlarda bulunduğunu öne süren Erciyes, "Benim aracımın marka ve modelini yanlış ifade etmiş, birden fazla ve farklı kod ismini kullandığımı söylemiş. Diğer abileri tanımasına izin vermesine rağmen sadece benim adresimi vererek diğerlerini koruma kaygısıyla hareket ettiğini açıkça göstermiştir. Ayrıca yine soru çalarak astsubay olduğunu beyanla suç işlediğini de itiraf etmiş bir kişidir. Bu kişinin beyanlarına dayanılarak hakkımda bir sonuca varılması imkansızdır." ifadesini kullandı.

Sanık Çelik ise savunmasında, sanık Erciyes'in hakkındaki beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "Sanığın adresini evli olması ve evinde buluşmamız sebebiyle biliyorum. Kendisi FETÖ'nün mahrem imamlarındandır. Halen de ciddi bir şekilde bu yapıya bağlılığı devam etmektedir. Kendini aklamak için beni karalamaktadır. Söylediğim her şey doğrudur." dedi.

Mahkeme heyeti, Emrullah Çelik hakkında toplanan delillerin içerik ve ispat kuvveti, alınan etkin pişmanlık beyanı ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi. Çelik, tahliye edildi.

Abdullah Erciyes'in tutukluluk halinin devamına karar veren heyet eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.



- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve birleştirme kararı verilen iddianamede, sanık Abdullah Erciyes'in FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde "öğretmen" seviyesinde yönetici statüsünde olduğu, sanık eski astsubay Emrullah Çelik'ten mesai arkadaşlarıyla ilgili özel bilgiler talep ettiği ve ByLock kullanıcısı olduğu yer alıyor.

Sanık Emrullah Çelik'in soruşturma aşamasında beyanlarına yer verilen iddianamede, sanığın örgütün yönlendirmesi üzerine astsubaylık için sınava başvurduğu, kendisine yazılı sınavda çıkmış sorulardan bir kısmının sınavdan önce verildiği, mülakat aşamasında örgütün kendisine referans olduğu, mesleğe başladıktan sonra örgüt imamlarına burs verdiği, örgüt imamları ile görüşmeye devam ettiği ve kendisine imamlar tarafından telkin edilen ve örgütün tedbir olarak ifade ettiği bir kısım gizlenmeye yönelik davranışlarda bulunduğu kaydediliyor.

İddianamede, sanık Erciyes'in "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar, sanık Çelik'in ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.



