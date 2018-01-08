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Makamında kalp krizi geçiren ilçe spor müdürü hayatını kaybetti

- Çınarcık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Tekin makamında yaşamını yitirdi

Makamında kalp krizi geçiren ilçe spor müdürü hayatını kaybetti

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, makamında kalp krizi geçiren Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Vehip Tekin hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, mesai bitmesine rağmen odasından çıkmayan Tekin'in (52) odasına girdi.

Tekin'in makam koltuğunda baygın şekilde oturduğunu gören çalışanlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Tekin'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Tekin'in ölüm haberini alan Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Olay yerine gelen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekin'in görevi başında hayatını kaybettiğini belirterek, "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün en eski memurlarından olan Çınarcık İlçe Müdürümüz Vehip Tekin görevi başında rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ailemizin başı sağ olsun. Üzüntülüyüz, diyecek bir söz bulamıyoruz." dedi.

Tekin'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çınarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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