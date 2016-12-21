ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Makedon halkıyla Türk halkının kardeş olduğunu, Makedon devletinin ülkedeki Türklere haklarının verilmesi için çok ciddi gayretleri olduğunu söyledi.

TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde, 21 Aralık Makedonya Türkleri Türkçe Eğitim Günü Milli Bayramı vesilesiyle "Gençlerin Gözünden Makedonya Türklerinin Kültür, Sanat ve Eğitim Hayatı" başlıklı panel düzenlendi.

Panelin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Topçu, "Makedon halkıyla Türk halkı kardeştir. Benzer çok yönlerimiz var." dedi.

Topçu, Makedon devletinin oradaki Türklerin eğitim, kültür ve diğer sosyal haklarının verilmesinde çok ciddi gayretleri olduğunu söyledi.

Türkiye'de Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un çok alçakça katledildiğini belirten Topçu, bunun Türk-Rus dostluğuna zarar vermediğinin altını çizdi.

Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğine işaret eden Topçu, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hareket eden odaklara dikkati çekti.

Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski de 1944'te Makedonya'da başlayan Türkçe eğitimi dolayısıyla 21 Aralık tarihinin Makedonya'da resmi gün olarak kutlandığını anlattı.

"Makedonya'nın ülkedeki Türklere milli gün vermesi Türkleri esas unsur olarak tanımasının kanıtıdır." değerlendirmesinde bulunan Mucunski, halen Makedonya'da, 6 binin üzerinde Türkçe eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde öğrenciler bulunduğunu belirtti.

Mucunski, Makedonya makamlarının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) alçak darbe girişimini en şiddetli şekilde kınadığını anımsatarak, Türkiye'deki seçilmiş iktidarı desteklediklerini sözlerine ekledi.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş, bağımsızlığının 25. yılını kutlayan Makedonya'nın bütün halklarıyla birlikte refah ve mutluluk içinde yaşaması temennisinde bulunarak, "Makedonya TÜRKSOY'a üye olmamasına rağmen TÜRKSOY'un son 8-10 yılda en aktif iş birliği yaptığı ülkelerden biri oldu." diye konuştu.

Makedonyalı bilim adamlarının ve sanatçılarının TÜRKSOY'un hemen hemen bütün etkinliklerinde temsil edildiğini aktaran Purtaş, TÜRKSOY olarak Makedonya'da bir çok etkinlik gerçekleştirdiklerini anlattı.

Açılışın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Büyükelçi Mucunski, Makedonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda mükemmel seviyede bulunduğunu belirtti.

Makedonya'daki okullarda Türkçe ders verecek öğretmen ihtiyacının Türkiye'den karşılanmasının gündeme gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine Mucunski, bunun prensipte mümkün olduğunu fakat şu an bu yönde Türkiye ile bir anlaşmanın bulunmadığını söyledi.

Ayrıca Mucunski, Makedonya Eğitim Bakanlığının Türkiye'den öğretmen getirilmesi konusunda talepte bulunması halinde talebin değerlendirileceğini ve Türk yetkililerle görüşüleceğini kaydetti.

Makedonya'da Türk olmayanların da Türkçeye ilgi gösterdiğine dikkati çeken Mucunski, "Ben de Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Türkçe kursuna bakanlıktaki arkadaşlarımla katıldım. 6 ay kursa devam ettim." dedi. Mucunski, Makedonya'da Türkçeye olan ilginin, iki ülke arasındaki ortaklık ilişkilerine, kültürel ve tarihi bağlara dayandığını kaydetti.