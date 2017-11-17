Makedonya Başbakanı Zaev Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Avrupa Birliği'nin (AB) bölgesel iş birliğinin en yüksek seviyeye taşınması talebine ilişkin, "AB'nin bizden beklediği bölgesel iş birliğini güçlendireceğimize inanıyorum. Bunu sadece AB için değil, hayat standartlarımızı yükseltmek için yapmalıyız." dedi.

Zaev, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki resmi temasları kapsamında, Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile görüştü.

Bosna Hersek Parlamentosunda gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Zaev, AB'nin, Batı Balkanlar'dan bölgesel iş birliğini en yüksek seviyeye taşınması talebinde bulunduğunu anımsatarak, "Bosna Hersek ile son derece iyi ilişkilerimiz var. Ekonomi ve diğer alanlardaki iş birliğine devam edeceğiz." diye konuştu.

Makedonya ve Bosna Hersek'in benzer hayat standartlarına sahip olduğuna işaret eden Zaev, Makedonya'dan Bosna Hersek'e yatırım yapılması konusunda daha fazla çalışacaklarını ifade etti.

Zaev, AB temsilcileriyle görüşmelerinde sadece Makedonya için değil, AB üyelik süreci devam eden Batı Balkan ülkeleri için de istişarelerde bulunacağını belirterek, "AB'nin bizden beklediği bölgesel iş birliğini güçlendireceğimize inanıyorum. Bunu sadece AB için değil, hayat standartlarımızı yükseltmek için yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Zvizdic de iki ülkenin ortak amaçları olduğunu söyleyerek, "Saraybosna, Üsküp ve Karadağ'ın başkenti Podgorica'yı birbirine bağlayacak uçuş seferlerini ele aldık. Yakın zamanda turizm ve teknoloji alanlarında yapılabilecek projeleri konuştuk." dedi.

Makedonya ve Bosna Hersek arasında ortak hükümet oturumunu gündeme aldıklarını aktaran Zvizdic, "AB'nin bir parçası olmak için elimizden geleni yapacağız. Bölgesel iş birliğinden bu yıl olumlu sonuçlar aldık." değerlendirmesinde bulundu.