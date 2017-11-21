Makedonya Başbakanı Zaev Sırbistan'da

BELGRAD (AA) - Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğin, hem kendilerinin hem de komşuları Sırbistan'ın önceliği olduğunu ifade etti.

Zaev, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında mevkidaşı Ana Brnabic ile bir araya geldi.

Makedonya Başbakanı Zaev, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, bir süre önce diplomatik kriz yaşayan Makedonya ile Sırbistan'ın iyi ilişkileri bulunduğunun altını çizerek "AB üyeliği iki ülkenin de önceliğidir. Ortak çalışmalar yürüteceğimiz en önemli konu budur." dedi.

AB arabuluculuğunda devam eden Belgrad-Priştine diyalog sürecine saygı duyduklarını söyleyen Zaev, "Sırbistan ile Kosova arasındaki sorunun en kısa zamanda çözüleceğine inanıyorum. Bu hem Sırbistan'ın hem de bölgenin AB geleceği için önemli." diye konuştu.

Sırbistan'ın, Makedonya'nın en büyük üçüncü ticari ortağı olduğunu hatırlatan Zaev, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2016 yılında 723 milyon dolar seviyesine ulaştığını ifade etti.

Sırbistan Başbakanı Brnabic de gelecek yıl ilkbaharda iki ülkenin ortak hükümet toplantısı yapacağını belirtti.

Zaev'in Sırbistan ziyaretinin, bazı projelerin hayata geçirilmesi ve mevcut sorunların diyalog yoluyla çözülmesi için olumlu bir işaret olduğunu söyleyen Brnabic, bugünkü görüşmenin de ekonomik ve ticari anlamda bağlılığın artırılması ve iki ülke gümrüklerinin daha yoğun bir iş birliği içinde olması için önemli bir fırsat oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Zaev, Belgrad'daki temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından da kabul edilecek.



