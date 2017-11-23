Makedonya ve Bulgaristan ortak bakanlar kurulu toplantısı

USTRUMCA (AA) - Makedonya'nın güneydoğusundaki Ustrumca şehrinde Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov başkanlığında ortak bakanlar kurulu toplantısı düzenlendi.

Ustrumca kentinde yapılan toplantıdan sonra iki ülke arasında ikili ilişkileri yoğunlaştırma, afet durumunda iş birliği, roaming tarifelerinin kaldırılması, yatırım, enerji, savunma ve turizm gibi alanlarda anlaşmalar imzalandı.

Anlaşmaların imzalanmasının ardından Zaev ve Borisov ortak basın toplantısı düzenledi.

- "Şimdi Bulgaristan'ın AB dönem başkanlığından istifade etme zamanı"

Bulgaristan Başbakanı Borisov, Balkan ülkelerinin başkentleri arasındaki bağa işaret ederek bu bağın ülkeler arasındaki ilişkileri ve iş birliğini geliştireceğini belirtti.

Bulgaristan'ın AB Konseyi dönem başkanlığına işaret eden Borisov, "Şimdi Bulgaristan'ın, daha sonra da Romanya ve Hırvatistan'ın AB dönem başkanlığından istifade etmenin tam zamanı." dedi.

Makedonya ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerden övgüyle bahseden Borisov, Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerin artırılması için bu ülkelerin altyapılarının geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Makedonya Başbakanı Zaev de yapılan toplantı ve imzalanan anlaşmaları "tarihi" olarak nitelendirerek Makedonya ve Bulgaristan'ın imzaladıkları İyi Komşuluk Anlaşması ile aralarındaki ilişkileri geliştirdiklerinin altını çizdi.

İyi komşuluk ilişkilerinin ve aktif bölgesel iş birliğinin Güneydoğu Avrupa'da kalıcı güvenlik ve istikrarın anahtarı olduğunu dile getiren Zaev, "Dostluk ve iyi komşuluk böyle kurulur, iş birliği böyle gelişir. Yurttaşlar böyle sevilir. Yerel, bölgesel ve dünya barışı böyle tesis edilir." ifadelerini kullandı.

Borisov’un 1 Ağustos 2017'de Makedonya’ya yaptığı ziyaret kapsamında Makedonya ve Bulgaristan arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İş Birliği Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma, Makedonya'nın Avrupa-Atlantik hedeflerinin Bulgaristan tarafından desteklenmesi, ikili ve çok yönlü iş birliği, ulaşım bağlantılarının iyileştirilmesi, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması, bölgesel ve sınır ötesi altyapı projeleri için fon tahsisi gibi birçok alanı kapsıyor.

Arnavutluk ve Makedonya hükümetlerinin ortak bakanlar kurulu toplantısının aralık ayında Arnavutluk'un Görice şehrinde, Sırbistan ve Makedonya hükümetlerinin ortak bakanlar kurulu toplantısının ise gelecek yıl şubat ya da mart ayında Sırbistan'da yapılacağı açıklanmıştı.



