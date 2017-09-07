Makedonya'da Bağımsızlık Günü kutlandı

ÜSKÜP (AA) - Makedonya'da 8 Eylül Bağımsızlık Günü başkent Üsküp'te törenle kutlandı.

Başbakanlık binası önünde "Özgür Makedonya, özgür yaşıyor" sloganı ile düzenlenen kutlamaya, üst düzey yetkililerin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Başbakan Zoran Zaev, buradaki konuşmasında, Makedonya'nın demokratik bir ülke olduğuna işaret ederek, ülkenin demokratik yönden geliştiğini ve Avrupalı değerlere göre ilerleme kaydettiğini söyledi.

Mali açıdan istikrarlı, güvenli ve her alanda birçok başarı elde edecek bir ülkenin inşaası için halka destek vermeleri çağrısında bulunan Zaev, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde vatandaşları birlik içerisinde hareket etmeye davet etti.

Reform sürecinin gerçekleştirilmesi için çaba gösterdiklerini dile getiren Zaev, bu sürecin Avrupa-Atlantik perspektifini açtığını ve komşuları ile aktif şekilde iş birliği içinde bulunduklarını vurguladı.

Makedonya'yı bölgenin "gelişim motoru" haline getirdiklerinin altını çizen Başbakan Zaev, "Makedonya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) açık bir tavsiye ve ardından müzakere tarihi alması adına gerçek fırsatlar mevcut. Makedonya'nın NATO'nun 30'uncu üyesi olması yönünde de gerçek umutlar mevcut." diye konuştu.

Bağımsızlık kutlamaları kapsamında konserler düzenlendi.

8 Eylül 1991'de yapılan referandumda Makedonya vatandaşlarının yüzde 95'i "evet" oyu kullanmış, referandum sonucunda Makedonya eski Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti. Türkiye, Makedonya'nın bağımsızlığını, anayasadaki ismi "Makedonya Cumhuriyeti" olarak tanıyan ilk ülkeler arasında yer almıştı.