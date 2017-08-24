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Makedonya'da "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret" davası sonuçlandı

ÜSKÜP (AA) - Makedonya'da, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle geçen yıl Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın girişimiyle Makedonya ve Türkiye vatandaşlığı bulunan kişi...

Makedonya'da

ÜSKÜP (AA) - Makedonya'da, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle geçen yıl Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın girişimiyle Makedonya ve Türkiye vatandaşlığı bulunan kişi hakkında açılan dava sonuçlandı.

Üsküp Temel Mahkemesi, sosyal medya hesabından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın itibarını zedeleyecek ifadeler kullanan E. A'nın suç işlediğine hükmetti.

Kararda söz konusu şahsın Kasım 2016'da sosyal medya hesabından "yabancı bir ülkenin lideri için alaycı ifadeler kullandığı ve hakaret ettiği" belirtildi.

24 bin 600 denar (yaklaşık bin 640 lira) para cezasına çarptırılan E.A. parayı ödemezse hapis yatacak.

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Anahtar Kelimeler:
Hakaret DavasıMakedonyaRecep Tayyip Erdoğan
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