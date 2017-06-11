Makedonya'da Deniz Feneri Derneği yetimlere iftar verdi

ÜSKÜP (AA) - Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Deniz Feneri Derneği, Eğitimciler Birliği Sendikası (EĞİTİM-BİR-SEN) ve Üsküp Ensar Derneği iş birliğinde 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü vesilesiyle yetimlere iftar verildi.

Deniz Feneri Derneği, EĞİTİM-BİR-SEN ve Ensar Derneği Dünya Yetimler Günü vesilesiyle Makedonya'nın farklı şehirlerinde yetimlere iftarlar ve kumanya dağıtımı gerçekleştiriyor.

Makedonya’nın kuzeyindeki Kumanova şehrinde dün akşam yaklaşık 150 yetim ve ailelerine iftar düzenleyen Deniz Feneri Derneği, bu akşam da başkentte kurduğu iftar sofrasında çok sayıda yetime iftar verdi.



İftar programına yetimler ve ailelerinin yanı sıra Çayır Belediye Başkanı İzet Meciti, Ensar Derneği Başkanı Doç. Dr. Süleyman Baki, EĞİTİM-BİR-SEN temsilcisi Erol Ermiş, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.



Deniz Feneri Derneği adına konuşan EĞİTİM-BİR-SEN temsilcisi Erol Ermiş, sadece Makedonya'da değil dünyanın her yerinde bu tür iftar sofraları kurduklarını söyledi.

Makedonya'nın Üsküp, Kumanova ve İştip şehirlerinde iftar programları organize ettiklerini dile getiren Ermiş, "İnşallah bizim Makedonya'yla alakamız ramazanla sınırlı olmayacak. İlerleyen süreçlerde de birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizler sizlerin dualarıyla çok daha güçlüyüz." dedi.

Ermiş, programı ortaklaşa düzenledikleri Ensar Derneğine de teşekkürlerini iletti.

Ensar Derneği Başkanı Doç. Dr. Süleyman Baki, İslam İşbirliği Teşkilatının 2013'ten itibaren ramazanın 15. gününü Dünya İslam Alemi Yetimler Günü olarak ilan ettiğine işaret etti.

Bu vesileyle 2015'ten bu yana iftar programları düzenlediklerini belirten Baki, "İnşallah yarın akşam da arkadaşlarla birlikte İştep'te olacağız. Orada da 100 civarında yetim ve ailesine aynı şekilde iftar ve gıda yardımları yapılacaktır. Bu yetim programları kapsamında istedik ki dünyada Müslümanlar arasında yetimlere yönelik bir farkındalık oluşsun. Dolayısıyla bu gece buranın ev sahipleri yetim kardeşlerimizdir, biz onların misafiriyiz." ifadelerini kullandı.

Baki, yetimlerin tespiti ve programın organize edilmesinde emeği geçen "El Hilal" ve "Kalliri i Mirësisë" yardımlaşma kuruluşlarına teşekkürlerini iletti.



Çayır Belediye Başkanı İzet Meciti de iftarın düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür ederek gelecekte de güzel projelerle birlikte olma temennisinde bulundu.



İftar sonrası 150 yetime kumanya dağıtıldı.



